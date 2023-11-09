Позорная игра команды Трубина, феерия Лунина за Реал и провал МЮ: все результаты ЛЧ за 8 ноября

Во вторник Шахтер сумел сенсационно обыграть Барселону, а теперь свои матчи Лиги чемпионов играют три команды с украинцами. Вашему вниманию – обзор всех матчей среды в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов 2023-2024 на этой неделе проходят матчи 4 тура групповой стадии. На среду вынесены встречи в группах A, B, C и D, пишет 24 канал.

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Для украинцев день будет интересен, учитывая возможное участие трех наших футболистов – Андрея Лунина, Александра Зинченко и Анатолия Трубина. Последний вышел в старте Бенфики, чья игра с Реал Сосьедадом была вынесена на ранний слот.

Первые три встречи португальцы проиграли, поэтому должны были брать очки в Сан-Себастьяне. К сожалению, португальцы ничего не смогли противопоставить баскам и проиграли снова (хотя и забили первый гол в ЛЧ).

Это окончательно исключило Бенфику по борьбе за плей-офф Лиги чемпионов, но португальцы еще могут попасть в Лигу Европы. А вот Реал напротив гарантировал себе 1/8 финала.

Команда Карло Анчелотти разгромила Брагу, а Андрей Лунин вышел со старта и парировал пенальти. Также удачно свой матч отыграл и Александр Зинченко.

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Появившись после перерыва, украинец помог Арсеналу переиграть Севилью. Кроме Реала, выход в плей-офф гарантировали Бавария, Реал Сосьедад и Интер. А вот Манчестер Юнайтед оказался на грани крушения, проиграв Копенгагену в сверхрезультативной игре.

Группа A

Бавария – Галатасарай 2:1 (Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3)

Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3 (Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+2 (пен), Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен))

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бавария 4 0 0 11-6 12 2 Копенгаген 1 1 2 7-8 4 3 Галатасарай 1 1 2 7-9 4 4 Манчестер Юнайтед 1 0 3 9-11 3

Группа B

Арсенал – Севилья 2:0 (Троссар, 29, Сака, 64)

ПСВ – Ланс 1:0 (Люк Де Йонг, 12)

(Люк Де Йонг, 12)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Арсенал 3 0 1 9-3 9 2 ПСВ 1 2 1 4-7 5 3 Ланс 1 2 1 4-4 5 4 Севилья 0 2 2 4-7 2

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Группа C

Наполи – Унион 1:1 (Полетано, 39 – Фофана, 52)

Реал – Брага 3:0 (Браим Диас, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 4 0 0 9-3 12 2 Наполи 2 1 1 6-5 7 3 Бардо 1 0 3 5-9 3 4 Унион 0 1 3 3-6 1

Группа D

Реал Сосьедад – Бенфика 3:1 (Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49)

Зальцбург – Интер 0:1 (Мартинес, 85 (пен))