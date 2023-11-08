В Лізі чемпіонів 2023-2024 цього тижня проходять матчі 4 туру групової стадії. На середу винесені зустрічі у групах A, B, C та D, пише 24 канал.

До теми Шахтар шокує Барселону, реванш Мілана, феєрія Атлетіко: всі результати ЛЧ 7 листопада

Для українців день буде цікавим з огляду на можливу участь трьох наших футболістів – Андрія Луніна, Олександра Зінченка та Анатолія Трубіна. Останній вийшов в старті Бенфіки, чия гра із Реал Сосьєдадом була винесена на ранній слот.

Перші три зустрічі португальці програли, тому мали брати очки в Сан-Себастьяні. На жаль, португальці нічого не змогли протиставити баскам та програли знову (хоча і забили перший гол в ЛЧ).

Це остаточно виключило Бенфіку з боротьби за плей-офф Ліги чемпіонів, але португальці ще можуть потрапити в Лігу Європи. У паралельній грі німецький Уніон дав бій Наполі та здобув перші очки в турнірі.

Група A

Баварія – Галатасарай

Копенгаген – Манчестер Юнайтед

Група B

Арсенал – Севілья

ПСВ – Ланс

Читайте також Колишній клуб Зінченка та екссуперник Шахтаря: хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Група C

Наполі – Уніон 1:1 (Політано, 39 – Фофана, 52)

(Політано, 39 – Фофана, 52) Реал – Брага

Група D