Шахтер шокирует Барселону, реванш Милана, феерия Атлетико: все результаты ЛЧ 7 ноября

Донецкая команда смогла создать сенсацию и вернуться в борьбу за путевку в плей-офф. Впрочем, этот игровой день был богатым немалым количеством крутых встреч. Вашему вниманию – обзор всех матчей вторника в Лиге чемпионов.

На этой неделе в Лиге чемпионов 2023-2024 проходят матчи 4-го тура групповой стадии. Во вторник, 7 ноября, были вынесены восемь матчей в группах Е, F, G и H, пишет 24 канал.

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На ранний слот был вынесен и матч с участием единственного представителя Шахтера. Команда Марино Пушича неожиданно дала серьезное сражение Барселоне и обыграть каталонцев. Единственный гол за "горняков" забил Данило Сикан.

В другой игре, назначенной на 19:45 по Киеву, дортмундская Боруссия во второй раз обыграла Ньюкасл благодаря голам Фюллькруга и Брандта. Это существенно повысило шансы немцев на выход в плей-офф.

В параллельной встрече группы F Милан взял реванш над ПСЖ, одержав волевую победу. Это существенно обострило борьбу за проход дальше. Также среди вечерних матчей выделяется разгром Селтика от Атлетико.

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Шотландцы большую часть игрового времени играли в меньшинстве из-за изъятия Маэды. Соперники Шахтера – Порту и Антверпен – завершили победой "драконов", что почти обеспечило дончанам евровесну.

Также определились первые обладатели путевок в 1/8 финала Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Лейпциг уверенно обыграли Янг Бойз и Црвену Звезду соответственно и забронировали за собой 1-2 места.

Группа Е

Лацио – Фейеноорд 1:0 (Иммобиле, 45+1)

Атлетико – Селтик 6:0 (Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Ньигес, 85)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Атлетико 2 2 0 12-5 8 2 Лацио 2 1 1 5-5 7 3 Фейеноорд 2 0 2 7-5 6 4 Селтик 0 1 3 3-12 1

Группа F

Боруссия Д – Ньюкасл 2:0 (Фюллькруг, 26, Брандт, 79)

Милан – ПСЖ 2:1 (Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриньяр, 9)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Боруссия Д 2 1 1 3-2 7 2 ПСЖ 2 0 2 7-6 6 3 Милан 1 2 1 2-4 5 4 Ньюкасл 1 1 2 4-4 4

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Группа G

Манчестер Сити – Янг Бойз 3:0 (Холанд, 23 (пен), 51, Фоден, 45+1)

Црвена Звезда – Лейпциг 1:2 (Хенрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 4 0 0 12-3 12 2 Лейпциг 3 0 1 9-6 9 3 Црвена Звезда 0 1 3 5-10 1 4 Янг Бойз 0 1 3 4-11 1

Группа H

Шахтер – Барселона 1:0 (Сикан, 40)

Порту – Антверпен (Эванилсон, 32 (пен), Пепе, 90+1)