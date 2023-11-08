Шахтер шокирует Барселону, реванш Милана, феерия Атлетико: все результаты ЛЧ 7 ноября
Донецкая команда смогла создать сенсацию и вернуться в борьбу за путевку в плей-офф. Впрочем, этот игровой день был богатым немалым количеством крутых встреч. Вашему вниманию – обзор всех матчей вторника в Лиге чемпионов.
На этой неделе в Лиге чемпионов 2023-2024 проходят матчи 4-го тура групповой стадии. Во вторник, 7 ноября, были вынесены восемь матчей в группах Е, F, G и H, пишет 24 канал.
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На ранний слот был вынесен и матч с участием единственного представителя Шахтера. Команда Марино Пушича неожиданно дала серьезное сражение Барселоне и обыграть каталонцев. Единственный гол за "горняков" забил Данило Сикан.
В другой игре, назначенной на 19:45 по Киеву, дортмундская Боруссия во второй раз обыграла Ньюкасл благодаря голам Фюллькруга и Брандта. Это существенно повысило шансы немцев на выход в плей-офф.
В параллельной встрече группы F Милан взял реванш над ПСЖ, одержав волевую победу. Это существенно обострило борьбу за проход дальше. Также среди вечерних матчей выделяется разгром Селтика от Атлетико.
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Шотландцы большую часть игрового времени играли в меньшинстве из-за изъятия Маэды. Соперники Шахтера – Порту и Антверпен – завершили победой "драконов", что почти обеспечило дончанам евровесну.
Также определились первые обладатели путевок в 1/8 финала Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Лейпциг уверенно обыграли Янг Бойз и Црвену Звезду соответственно и забронировали за собой 1-2 места.
Группа Е
- Лацио – Фейеноорд 1:0 (Иммобиле, 45+1)
- Атлетико – Селтик 6:0 (Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Ньигес, 85)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Атлетико
|2
|2
|0
|12-5
|8
|2
|Лацио
|2
|1
|1
|5-5
|7
|3
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|7-5
|6
|4
|Селтик
|0
|1
|3
|3-12
|1
Группа F
- Боруссия Д – Ньюкасл 2:0 (Фюллькруг, 26, Брандт, 79)
- Милан – ПСЖ 2:1 (Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриньяр, 9)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|3-2
|7
|2
|ПСЖ
|2
|0
|2
|7-6
|6
|3
|Милан
|1
|2
|1
|2-4
|5
|4
|Ньюкасл
|1
|1
|2
|4-4
|4
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Группа G
- Манчестер Сити – Янг Бойз 3:0 (Холанд, 23 (пен), 51, Фоден, 45+1)
- Црвена Звезда – Лейпциг 1:2 (Хенрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|4
|0
|0
|12-3
|12
|2
|Лейпциг
|3
|0
|1
|9-6
|9
|3
|Црвена Звезда
|0
|1
|3
|5-10
|1
|4
|Янг Бойз
|0
|1
|3
|4-11
|1
Группа H
- Шахтер – Барселона 1:0 (Сикан, 40)
- Порту – Антверпен (Эванилсон, 32 (пен), Пепе, 90+1)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|Порту
|3
|0
|1
|9-3
|9
|3
|Шахтер
|2
|0
|2
|6-7
|6
|4
|Антверпен
|0
|0
|4
|3-14
|0