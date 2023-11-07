Боруссия – Ньюкасл 2:0

Голы: Фуллькруг, 26, Брандт, 79

В первом матче между этими командами в Англии неожиданно победила Боруссия. "Шершни" праздновали победу и во втором матче между этими командами на собственном поле.

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На выходных обе команды провели достаточно сложные матчи. Боруссия была разгромлена дома Баварией (Кейн оформил хет-трик). А Ньюкасл на своем поле в скандальном матче победил Арсенал.

В каждом из таймов игрокам Боруссии удалось забить по одному голу. В первом тайме отличился Фуллькруг. При этом нападающий во время атаки несколько раз "встречался с мячом" на разных участках поля.

А во втором тайме Брандт установил окончательный счет в матче, когда сбежал с мячом со своей половины поля после паса от Адейеми, и реализовал выход на ворота Поупа.

Видеообзор матча Боруссия – Ньюкасл

Эта победа позволила Боруссии набрать семь очков за четыре тура. И выйти на первое место в группе (хотя ПСЖ и Милан к тому времени свой матч еще не провели). Ньюкасл остался на третьем месте.