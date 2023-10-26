Боевой проигрыш Шахтера, разгром ПСЖ, дубль Холанда: все результаты Лиги чемпионов за 25 октября

Шестой игровой день ЛЧ немного разочаровал украинских фанатов, но подарил немало горячих сражений среди топ-команд. Вашему вниманию – результаты всех игр среды.

В среду, 25 октября, в Лиге чемпионов проходят последние матчи третьего тура групповой стадии сезона 2023-2024. На последний игровой день недели вынесены встречи в квартетах E, F, G и H, пишет 24 канал.

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На ранний слот был вынесен матч с участием единственного представителя Украины Шахтера. Дончане дали бой на выезде Барселоне, но каталонцы удержали победу. На втором месте в группе закрепился Порту, одержавший волевую победу над Антверпеном.

В группе Е вышли два результативных матча, которые еще больше закрутили интригу. Фейеноорд уверенно переиграл вицечемпиона Серии А Лацио, а Атлетико потери очки против аутсайдера квартета Селтика. Благодаря этому нидерландцы вышли на первое место.

В "группе смерти" ПСЖ разобрался с Миланом, а вот Ньюкасл после разгрома парижан умудрился уступить Боруссии. Таким образом, на первое место в квартете вернулись парижане, а вот Милан отстал.

Группа Е

Фейеноорд – Лацио 3:1 (Хименес, 31, 74, Зерруки, 45+2 – Педро, 83 (пен))

Селтик – Атлетико 2:2 (Фурухаси, 4, Пальма, 28 – Гризманн, 25, Мората, 53)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Фейеноорд 2 0 1 7-4 6 2 Атлетико 1 2 0 6-5 5 3 Лацио 1 1 1 4-5 4 4 Селтик 0 1 2 3-6 1

Группа F

ПСЖ – Милан 2:0 (Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли, 89)

Ньюкасл – Боруссия Д. 0:1 (Нмеча, 45)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 ПСЖ 2 0 1 6-4 6 2 Боруссия Д 1 1 1 1-2 4 3 Ньюкасл 1 1 1 4-2 4 4 Милан 0 2 1 0-3 2

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Группа G

Янг Бойз – Манчестер Сити 1:3 (Мешак, 52 – Аканджи, 48, Холанд, 67 (пен), 86)

Лейпциг – Црвена Звезда 3:1 (Раум, 12, Симонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменич, 70)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 3 0 0 9-3 9 2 Лейпциг 2 0 1 7-5 6 3 Янг Бойз 0 1 2 4-8 1 4 Црвена Звезда 0 1 2 4-8 1

Группа H

Барселона – Шахтер 2:1 (Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62)

Антверпен – Порту 1:4 (Юсуф, 37 – Эванилсон, 46, 69, 84, Эустакио, 54)