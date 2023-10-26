У середу, 25 жовтня, у Лізі чемпіонів проходять останні матчі третього туру групової стадії сезону 2023-2024. На останній ігровий день тижня винесені зустрічі у квартетах E, F, G та H, пише 24 канал.

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На ранній слот був винесений матч за участю єдиного представника України Шахтаря. Донеччани дали бій на виїзді Барселоні, але каталонці таки втримали перемогу. На другому місці у групі закріпився Порту, який здобув вольову перемогу над Антверпеном.

У групі Е вийшли два результативних матчі, які ще більше закрутили інтригу. Феєнорд впевнено переграв віцечемпіона Серії А Лаціо, а Атлетіко втрати очки проти аутсайдера квартету Селтіка. Завдяки цьому нідерландці вийшли на перше місце.

У "групі смерті" ПСЖ розібрався із Міланом, а от Ньюкасл після розгрому парижан примудрився поступитися Боруссії. Таким чином, на перше місце у квартеті повернулись парижани, а ось Мілан відстав.

Група Е

Феєнорд – Лаціо 3:1 (Хіменес, 31, 74, Зеррукі, 45+2 – Педро, 83 (пен))

Селтік – Атлетіко 2:2 (Фурухасі, 4, Пальма, 28 – Грізманн, 25, Мората, 53)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Феєнорд 2 0 1 7-4 6 2 Атлетіко 1 2 0 6-5 5 3 Лаціо 1 1 1 4-5 4 4 Селтік 0 1 2 3-6 1

Група F

ПСЖ – МІлан 2:0 (Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі, 89)

Ньюкасл – Боруссія Д. 0:1 (Нмеча, 45)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 ПСЖ 2 0 1 6-4 6 2 Боруссія Д 1 1 1 1-2 4 3 Ньюкасл 1 1 1 4-2 4 4 Мілан 0 2 1 0-3 2

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Група G

Янг Бойз – Манчестер Сіті 1:3 (Мешак, 52 – Аканджі, 48, Голанд, 67 (пен), 86)

Лейпциг – Црвена Звезда 3:1 (Раум, 12, Сімонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменіч, 70)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 3 0 0 9-3 9 2 Лейпциг 2 0 1 7-5 6 3 Янг Бойз 0 1 2 4-8 1 4 Црвена Звезда 0 1 2 4-8 1

Група H

Барселона – Шахтар 2:1 (Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62)

Антверпен – Порту 1:4 (Юсуф, 37 – Еванілсон, 46, 69, 84, Еустакіо, 54)