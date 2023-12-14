Шахтер в битве за плей-офф и развязка в "группе смерти": все результаты матчей ЛЧ за 13 декабря

В среду, 13 декабря, прошли последние матчи группового раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24. В восьми поединках игрового дня определились счастливчики и неудачники первой половины турнира.

В настоящее время уже известны 14 из 16 обладателей путевок в плей-офф Лиги чемпионов. На десерт остались поединки в группах E, F, G и H, пишет 24 Канал.

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Программу игрового дня открыли матчи Лейпциг – Янг Бойз и Црвена Звезда – Манчестер Сити. Внимание всех украинских болельщиков было приковано к поединку Порту – Шахтер. От исхода битвы с "драконами" зависело, в каком из турниров весной продолжат свои выступления "горняки".

Лейпциг – Янг Бойз 2:1

Голы: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Колли, 53

Распределение мест в группе G определилось еще до поединков 6-го тура. Так что результат матчей абсолютно ни на что не влиял.

Лейпциг не без приключений обыграл Янг Бойз. На 51-й минуте словенский форвард "красных быков" Шешко открыл счет в матче. Через несколько минут Эбрима Колли восстановил паритет. Однако Форсберг сразу же вывел свою команду вперед. Во время ударной пятиминутки соперники забили 3 гола, чего не скажешь об остальном игровом времени.

Видеообзор матча Лейпциг – Янг Бойз

Црвена Звезда – Манчестер Сити 2:3

Голы: Хван Ин Пом, 76 – Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85

Пеп Гвардиола в матче против Црвены Звезды дал отдых лидерам команды. Однако даже полурезервный состав Манчестер Сити не имел проблем с чемпионом Сербии.

"Горожане" забили три гола Црвени Звезде: отличились Хэмилтон, Бобб и Филлипс. Сербская команда ответила двумя голами престижа: результативные удары на свой счет записали Хван Ин Пом и Катай.

Видеообзор матча Црвена Звезда – Манчестер Сити

Турнирная таблица группы G

Место Команда В Н П Голы Очки 1. Манчестер Сити 6 0 0 18-7 18 2. Лейпциг 4 0 2 13-10 12 3. Янг Бойз 1 1 4 7-13 4 4. Црвена Звезда 0 1 5 7-15 1

Атлетико – Лацио 2:0

Голы: Гризманн, 6, Лино, 51

В поединке лидеров группы Е было разыграно первое место. Голы Гризманна и Лино не оставили шансов римлянам на положительный результат.

Видеообзор матча Атлетико – Лацио

Селтик – Фейенорд 2:1

Голы: Пальма, 33, Лагербильке, 90+1 – Минте, 82

Результат матча в Глазго уже ничего не решал. Но все же Селтик сумел напоследок хлопнуть дверью. Гол Лагербильке в ворота голландцев подарил "кельтам" единственную победу в турнире.

Видеообзор матча Селтик – Фейенорд

Турнирная таблица группы E

Место Команда В Н П Голы Очки 1. Атлетико 4 2 0 17-6 14 2. Лацио 3 1 2 7-7 10 3. Фейонорд 2 0 4 9-10 6 4. Селтик 1 1 4 5-15 4

Боруссия Д – ПСЖ 1:1

Голы: Адееми, 51 – Заир-Эмри, 56

Наиболее запутаной была ситуация в группе F. Пари Сен-Жермен был на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Однако ничья в Дортмунде оставила Мбаппе и компанию в сильнейшем турнире Европы.

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ

Ньюкасл – Милан 1:2

Голы: Жолинтон, 33 – Пулишич, 59, Чуквуэзе, 84

Настоящий триллер подарили участники матча Ньюкасл – Милан. Именно в этом поединке определился четвертый лишний в "группе смерти".

Начало матча удачно начали "сороки". Результативным ударом отличился Жоэлинтон. Однако во втором тайме голы игроков "россонери" Пулишича и Чуквуэзе выбросили Ньюкасл из еврокубков. Милан продолжит выступления в Лиге Европы.

Видеообзор матча Ньюкасл – Милан

Турнирная таблица группы F

Место Команда В Н П Голы Очки 1. Боруссия Д 3 2 1 7-4 11 2. ПСЖ 2 2 2 9-8 8 3. Милан 2 2 2 5-8 8 4. Ньюкасл 1 2 3 6-7 5

Антверпен – Барселона 3:2

Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гую, 90+1

Каталонцы неудачно завершили групповой турнир Лиги чемпионов. В игре против аутсайдера группы Н команда Хави уступила со счетом 2:3. Судьба поединка решилась в компенсированное время. Сначала форвард "блаугранас" Марк Гую сравнял счет во встрече, но через минуту Иленихена принес Антверпену единственную победу в турнире.

Видеообзор матча Антверпен – Барселона

Порту – Шахтер 5:2

Голы: Галено, 9, 43, Тареми, 62, Пепе, 75, Консейсайо, 82 – Сикан, 29, Эустакио, 72 (автогол), Эгиналду, 88

В Португалии определялась судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, чуда не произошло. Парадом ошибок "горняков" сполна воспользовались "драконы", забившие 5 голов. Футболисты Шахтера сумели ответить только тремя.

В итоге Шахтер весной сыграет в Лиге Европы, а Порту продолжит борьбу за Лигу чемпионов.

Видеообзор матча Порту – Шахтер

Турнирная таблица группы H