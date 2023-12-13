Наразі вже відомі 14 з 16 володарів путівок до плей-оф Ліги чемпіонів. На десерт залишилися поєдинки в групах E, F, G та H, пише 24 Канал.

Читайте також Виліт Севільї та Манчестер Юнайтед, Копенгаген у плей-оф: всі результати ЛЧ за 12 грудня

Програму ігрового дня відкрили матчі Лейпциг – Янг Бойз та Црвена Звезда – Манчестер Сіті. Увага всіх українських уболівальників була прикута до поєдинку Порту – Шахтар. Від результату битви з "драконами" залежало, в якому з турнірів навесні продовжать свої виступи "гірники".

Лейпциг – Янг Бойз 2:1

Голи: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Коллі, 53

Розподіл місць в групі G визначився ще до поєдинків 6-го туру. Тож результат матчів абсолютно ні на що не впливав.

Лейпциг не без пригод обіграв Янг Бойз. На 51-й хвилині словенський форвард "червоних биків" Шешко відкрив рахунок у матчі. Через кілька хвилин Ебріма Коллі відновив паритет. Проте одразу ж Форсберг вивів свою команду вперед. Під час ударної п'ятихвилинки суперники забили 3 голи, чого не скажеш про решту ігрового часу.

Відеоогляд матчу Лейпциг – Янг Бойз

Црвена Звезда – Манчестер Сіті 2:3

Голи: Хван Ін Пом, 76 – Гемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85

Пеп Гвардіола в матчі проти Црвени Звезди дав відпочинок лідерам команди. Проте навіть напіврезервним складом Манчестер Сіті не мав проблем з чемпіоном Сербії.

"Містяни" забили три голи Црвені Звезді: відзначилися Гемілтон, Бобб та Філліпс. Натомість сербська команда відповіла двома голами престижу: результативні удари на свій рахунок записали Хван Ін Пом та Катай.

Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Манчестер Сіті

Турнірна таблиця групи G

Місце Команда В Н П Голи Очки 1. Манчестер Сіті 6 0 0 18-7 18 2. Лейпциг 4 0 2 13-10 12 3. Янг Бойз 1 1 4 7-13 4 4. Црвена Звезда 0 1 5 7-15 1

Атлетіко – Лаціо

Відеоогляд матчу Атлетіко – Лаціо

Селтік – Феєнорд

Відеоогляд матчу Селтік – Феєнорд

Турнірна таблиця групи E

Місце Команда В Н П Голи Очки 1. Атлетіко 3 2 0 15-6 11 2. Лаціо 3 1 1 7-5 10 3. Феєнорд 2 0 3 8-8 6 4. Селтік 0 1 4 3-14 1

Боруссія Д – ПСЖ

Відеоогляд матчу Боруссія Д – ПСЖ

Ньюкасл – Мілан

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Мілан

Турнірна таблиця групи F

Місце Команда В Н П Голи Очки 1. Боруссія Д 3 1 1 6-3 10 2. ПСЖ 2 1 2 8-7 7 3. Ньюкасл 1 2 2 5-5 5 4. Мілан 1 2 2 3-7 5

Антверпен – Барселона

Відеоогляд матчу Антверпен – Барселона

Порту – Шахтар

Відеоогляд матчу Порту Шахтар

Турнірна таблиця групи H