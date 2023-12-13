Наразі вже відомі 14 з 16 володарів путівок до плей-оф Ліги чемпіонів. На десерт залишилися поєдинки в групах E, F, G та H, пише 24 Канал.
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Програму ігрового дня відкрили матчі Лейпциг – Янг Бойз та Црвена Звезда – Манчестер Сіті. Увага всіх українських уболівальників була прикута до поєдинку Порту – Шахтар. Від результату битви з "драконами" залежало, в якому з турнірів навесні продовжать свої виступи "гірники".
Лейпциг – Янг Бойз 2:1
Голи: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Коллі, 53
Розподіл місць в групі G визначився ще до поєдинків 6-го туру. Тож результат матчів абсолютно ні на що не впливав.
Лейпциг не без пригод обіграв Янг Бойз. На 51-й хвилині словенський форвард "червоних биків" Шешко відкрив рахунок у матчі. Через кілька хвилин Ебріма Коллі відновив паритет. Проте одразу ж Форсберг вивів свою команду вперед. Під час ударної п'ятихвилинки суперники забили 3 голи, чого не скажеш про решту ігрового часу.
Відеоогляд матчу Лейпциг – Янг Бойз
Црвена Звезда – Манчестер Сіті 2:3
Голи: Хван Ін Пом, 76 – Гемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85
Пеп Гвардіола в матчі проти Црвени Звезди дав відпочинок лідерам команди. Проте навіть напіврезервним складом Манчестер Сіті не мав проблем з чемпіоном Сербії.
"Містяни" забили три голи Црвені Звезді: відзначилися Гемілтон, Бобб та Філліпс. Натомість сербська команда відповіла двома голами престижу: результативні удари на свій рахунок записали Хван Ін Пом та Катай.
Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Манчестер Сіті
Турнірна таблиця групи G
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Манчестер Сіті
|6
|0
|0
|18-7
|18
|2.
|Лейпциг
|4
|0
|2
|13-10
|12
|3.
|Янг Бойз
|1
|1
|4
|7-13
|4
|4.
|Црвена Звезда
|0
|1
|5
|7-15
|1
Атлетіко – Лаціо
Відеоогляд матчу Атлетіко – Лаціо
Селтік – Феєнорд
Відеоогляд матчу Селтік – Феєнорд
Турнірна таблиця групи E
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Атлетіко
|3
|2
|0
|15-6
|11
|2.
|Лаціо
|3
|1
|1
|7-5
|10
|3.
|Феєнорд
|2
|0
|3
|8-8
|6
|4.
|Селтік
|0
|1
|4
|3-14
|1
Боруссія Д – ПСЖ
Відеоогляд матчу Боруссія Д – ПСЖ
Ньюкасл – Мілан
Відеоогляд матчу Ньюкасл – Мілан
Турнірна таблиця групи F
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Боруссія Д
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2.
|ПСЖ
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3.
|Ньюкасл
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4.
|Мілан
|1
|2
|2
|3-7
|5
Антверпен – Барселона
Відеоогляд матчу Антверпен – Барселона
Порту – Шахтар
Відеоогляд матчу Порту Шахтар
Турнірна таблиця групи H
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Барселона
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2.
|Порту
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3.
|Шахтар
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4.
|Антверпен
|0
|0
|5
|3-15
|0