В настоящее время уже известны 14 из 16 обладателей путевок в плей-офф Лиги чемпионов. На десерт остались поединки в группах E, F, G и H, пишет 24 Канал.
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Программу игрового дня открыли матчи Лейпциг – Янг Бойз и Црвена Звезда – Манчестер Сити. Внимание всех украинских болельщиков было приковано к поединку Порту – Шахтер. От исхода битвы с "драконами" зависело, в каком из турниров весной продолжат свои выступления "горняки".
Лейпциг – Янг Бойз 2:1
Голы: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Колли, 53
Распределение мест в группе G определилось еще до поединков 6-го тура. Так что результат матчей абсолютно ни на что не влиял.
Лейпциг не без приключений обыграл Янг Бойз. На 51-й минуте словенский форвард "красных быков" Шешко открыл счет в матче. Через несколько минут Эбрима Колли восстановил паритет. Однако Форсберг сразу же вывел свою команду вперед. Во время ударной пятиминутки соперники забили 3 гола, чего не скажешь об остальном игровом времени.
Видеообзор матча Лейпциг – Янг Бойз
Црвена Звезда – Манчестер Сити 2:3
Голы: Хван Ин Пом, 76 – Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85
Пеп Гвардиола в матче против Црвены Звезды дал отдых лидерам команды. Однако даже полурезервный состав Манчестер Сити не имел проблем с чемпионом Сербии.
"Горожане" забили три гола Црвени Звезде: отличились Хэмилтон, Бобб и Филлипс. Сербская команда ответила двумя голами престижа: результативные удары на свой счет записали Хван Ин Пом и Катай.
Видеообзор матча Црвена Звезда – Манчестер Сити
Турнирная таблица группы G
|Место
|Команда
|В
|Н
|П
|Голы
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|6
|0
|0
|18-7
|18
|2.
|Лейпциг
|4
|0
|2
|13-10
|12
|3.
|Янг Бойз
|1
|1
|4
|7-13
|4
|4.
|Црвена Звезда
|0
|1
|5
|7-15
|1
Атлетико – Лацио 2:0
Голы: Гризманн, 6, Лино, 51
Видеообзор матча Атлетико – Лацио
Селтик – Фейенорд 2:1
Голы: Пальма, 33, Лагербильке, 90+1
Видеообзор матча Селтик – Фейенорд
Турнирная таблица группы E
|Место
|Команда
|В
|Н
|П
|Голы
|Очки
|1.
|Атлетико
|4
|2
|0
|17-6
|14
|2.
|Лацио
|3
|1
|2
|7-7
|10
|3.
|Фейонорд
|2
|0
|4
|9-10
|6
|4.
|Селтик
|1
|1
|4
|5-15
|4
Боруссия Д – ПСЖ 1:1
Голы: Адееми, 51 – Заир-Эмри, 56
Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ
Ньюкасл – Милан 1:2
Голы: Жолинтон, 33 – Пулишич, 59, Чуквуэзе, 84
Видеообзор матча Ньюкасл – Милан
Турнирная таблица группы F
|Место
|Команда
|В
|Н
|П
|Голы
|Очки
|1.
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|7-4
|11
|2.
|ПСЖ
|2
|2
|2
|9-8
|8
|3.
|Милан
|2
|2
|2
|5-8
|8
|4.
|Ньюкасл
|1
|2
|3
|6-7
|5
Антверпен – Барселона 3:2
Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гую, 90+1
Видеообзор матча Антверпен – Барселона
Порту – Шахтер 5:2
Голы: Галено, 9, 43, Тареми, 62, Пепе, 75, Консейсайо, 82 – Сикан, 29, Эустакио, 72 (автогол), Эгиналду, 88
Видеообзор матча Порту Шахтер
Турнирная таблица группы H
|Место
|Команда
|В
|Н
|П
|Голы
|Очки
|1.
|Барселона
|4
|0
|2
|12-6
|12
|2.
|Порту
|4
|0
|2
|15-8
|12
|3.
|Шахтер
|3
|0
|3
|10-12
|9
|4.
|Антверпен
|1
|0
|5
|6-17
|3