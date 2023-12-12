На этой неделе матчами шестого тура завершится групповая стадия Лиги чемпионов сезона 2023/24. Во вторник, 12 декабря, состоялись поединки в группах A, B, C, D, пишет 24 канал.

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Ланс – Севилья 2:1

Голы: Франковский, 63, с пен., Фюдьжини, 90+6 – Рамос, 79, с пен.

В этом поединке должен был определиться неудачник квартета В. Чтобы весной продолжить выступление в Лиге Европы Севилья должна была на выезде побеждать Ланс. Ничейный счет полностью устраивал хозяев поля.

Поединок в Лансе проходил под диктовку испанской команды. Однако первыми открыли счет хозяева поля. На 63-й минуте пенальти реализовал польский хавбек Ланса Франковски. За 11 минут до завершения поединка Серхио Рамос со второй попытки забил "кроваво-золотым" с одиннадцатиметровой отметки.

Завершающую точку в поединке и еврокубковых перспективах андалусийцев поставил полузащитник Ланса Анжело Фюльжини. 2:1 – Севилья завершила свой еврокубковый сезон, а Ланс весной сыграет в Лиге Европы.

Видеообзор матча Ланс – Севилья

ПСВ – Арсенал 1:1

Голы: Вертессен, 50 – Нкетиа, 40

Команда Зинченко еще до матча в Эйндховене гарантировала выход из группы В с первого места. Так что поединок превратился в формальность. Особую пикантность добавлял тот факт, что украинский защитник "канониров" в сезоне 2016/17 играл за ПСВ.

Арсенал открыл счет в матче усилиями Нкетиа. А в начале второй 45-минутки Вертессен восстановил паритет. 1:1 – Арсенал и ПСВ весной сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

К слову, Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.

Видеообзор матча ПСВ – Арсенал

Зальцбург – Бенфика

Интер – Реал Сосьедад

Копенгаген – Галатасарай

Бавария – Манчестер Юнайтед

Наполи – Брага

Унион – Реал