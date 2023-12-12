На этой неделе матчами шестого тура завершится групповая стадия Лиги чемпионов сезона 2023/24. Во вторник, 12 декабря, состоялись поединки в группах A, B, C, D, пишет 24 канал.
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Ланс – Севилья 2:1
Голы: Франковский, 63, с пен., Фюдьжини, 90+6 – Рамос, 79, с пен.
В этом поединке должен был определиться неудачник квартета В. Чтобы весной продолжить выступление в Лиге Европы Севилья должна была на выезде побеждать Ланс. Ничейный счет полностью устраивал хозяев поля.
Поединок в Лансе проходил под диктовку испанской команды. Однако первыми открыли счет хозяева поля. На 63-й минуте пенальти реализовал польский хавбек Ланса Франковски. За 11 минут до завершения поединка Серхио Рамос со второй попытки забил "кроваво-золотым" с одиннадцатиметровой отметки.
Завершающую точку в поединке и еврокубковых перспективах андалусийцев поставил полузащитник Ланса Анжело Фюльжини. 2:1 – Севилья завершила свой еврокубковый сезон, а Ланс весной сыграет в Лиге Европы.
Видеообзор матча Ланс – Севилья
ПСВ – Арсенал 1:1
Голы: Вертессен, 50 – Нкетиа, 40
Команда Зинченко еще до матча в Эйндховене гарантировала выход из группы В с первого места. Так что поединок превратился в формальность. Особую пикантность добавлял тот факт, что украинский защитник "канониров" в сезоне 2016/17 играл за ПСВ.
Арсенал открыл счет в матче усилиями Нкетиа. А в начале второй 45-минутки Вертессен восстановил паритет. 1:1 – Арсенал и ПСВ весной сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.
К слову, Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.
Видеообзор матча ПСВ – Арсенал
Зальцбург – Бенфика
Интер – Реал Сосьедад
Копенгаген – Галатасарай
Бавария – Манчестер Юнайтед
Наполи – Брага
Унион – Реал