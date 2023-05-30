В Грецию либо Швейцарию: кто станет соперником Днепра-1 или Зари в квалификации Лиги чемпионов

Стали известны возможные оппоненты представителя Украины по отбору ЛЧ 2023-2024. Среди них есть и команда Руслана Малиновского, а также недавний финалист Лиги Европы Рейнджерс.

Чемпионат Украины близится к завершению. Чемпион уже известен, им стал донецкий Шахтер, вышедший напрямую в группу Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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Второй представитель УПЛ в турнире определится в последнем туре. Им может стать Днепр-1 или Заря, которые имеют равное количество баллов. Если паритет сохранится, то преимущество имеют днепряне благодаря очковым матчам.

Первые потенциальные соперники

Вицечемпион Украины будет стартовать со второго квалификационного раунда ЛЧ, поэтому для выхода в группу придется проходить троих соперников. Днепр-1 или Заря будут сеяными и точно не встретятся с серебряным призером Бельгии (Антверпен, Унион или Генк).

Таким образом, потенциальным оппонентом украинцев будет или вицечемпион Греции. Панатинаикос или второе место чемпионата Швейцарии Серветт. Жеребьевка пройдет 21 июня. Первые матчи назначены на 25-26 июля, второй – на 1-2 августа.

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Могут выйти на Малиновского

В случае успешного преодоления этой стадии, серебряный призер УПЛ попадет в третий квалификационный раунд. Там же наша команда точно будет среди несеянных.

Ее потенциальными соперниками будут Рейнджерс (Шотландия), Брага (Португалия), ПСВ (Нидерланды) или Марсель (Франция). Жеребьевка состоится 24 февраля, а матчи этой стадии назначены на 8-9 и 15 августа.

Лига Европы гарантирована

После этого днепрян или луганцев будет ждать последний раунд квалификации – плей-офф. Там друг с другом сыграют четыре победителя третьего раунда, поэтому в группу Лиги чемпионов попадут всего двое. Поэтому пока на этой стадии любая команда этой ветви может стать соперником украинцев:

Рейнджерс (Шотландия)

Брага (Португалия)

ПСВ (Нидерланды)

Марсель (Франция)

Штурм (Австрия)

Бачка Топола (Сербия)

Антверпен/Унион/Генк (Бельгия)

Панатинаикос (Греция)

Серветт (Швейцария)

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Жеребьевка последней стадии квалификации будет проходить 7 августа. а матчи – 22-23 и 29-30 августа. Следует также отметить, что в случае вылета во втором квалификационном раунде Днепр-1 или Заря отправятся в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Это последняя стадия перед групповой во втором по рангу еврокубке. Если же украинцы пройдут хотя бы первую стадию, то участие в группе ЛЕ им гарантировано даже в случае поражения в третьем раунде отбора ЛЧ или в раунде плей-офф.

Интересный факт. Днепр-1 и Заря ни разу не играли в Лиге чемпионов. Луганчане участвовали только в КЕЧ 1973-1974 после победы в чемпионате СССР. Тогда Заря прошла в первом раунде АПОЕЛ с Кипра (2:0, 1:0), но во втором уступили Спартаку из Трнавы (0:0, 0:1).