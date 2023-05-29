Шахтер имеет реальные шансы попасть во второй кошель во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Украинцам стоит болеть за Интер. 24 Канал.

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Все в чужих руках

В рамках 29-го тура "горняки" разгромили Днепр-1 (3:0) в матче, который завершился массовой дракой. Благодаря чему Шахтер стал чемпионом Украины и смог напрямую выйти в группу ЛЧ (все потому, что Интер и Манчестер Сити уже досрочно выбили себе места на турнире). Донецкий коллектив снова должен надеяться на финалистов, однако на этот раз именно на миланский клуб в противостоянии с "голубыми" в решающей игре самого престижного клубного турнира.

Все потому, что у Шахтера есть возможность попасть во вторую корзину во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Такая позиция позволит "горнякам" избежать ряда сильных оппонентов, таких как: Реал, Арсенал, Боруссия Дортмунд, МЮ и другие.

Если в финале самого престижного турнира победит Интер, то итальянцы попадут в первый кошель (Манчестер Сити, как чемпион Англии уже оказался в первой корзине) и оставят одно вакантное место во второй корзине, которая достанется именно "кротам". Все потому, что донецкий клуб занимал бы самую высокую рейтинговую позицию, если бы попадал в третий корзину, поэтому они и являются первыми претендентами в очереди на вторую корзину.

Напомним, что во время нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "горняки" жеребевались из третьего кошеля, а у соперники им выпали Реал (первый), РБ Лейпциг (второй) и Селтик (четвертый). В предыдущей кампании Шахтер также стартовал с третьей корзины, а компанию в квартете "кротам" составили Реал (первый), Интер (второй) и Шериф (четвертый).

Предварительное распределение команд, уже вышедших в ЛЧ, по корзинам