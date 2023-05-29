В чемпионате Украины подошел к завершению 29 тур УПЛ. По его итогам уже стал известен чемпион, пишет 24 канал. Золото досталось Шахтеру, который в очном сражении с Днепром-1 торжествовал с разгромленным счетом (3:0).
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Во всех поединках 29 тура был забит 21 гол. Это средняя результативность по турниру – 2,6 гола за игру. Все результаты предпоследнего тура УПЛ выглядят следующим образом:
- Шахтер – Днепр-1 3:0
- Александрия – Заря 0:2
- Динамо – Верес 3:0
- Ворскла – Колос 2:0
- Металлист – Минай 1:2
- Львов – Ингулец 0:2
- Черноморец – Рух 1:3
- Металлист 1925 – Кривбасс 0:2
Основные моменты 29 тура
Параллельно с определившимся чемпионом была восстановлена интрига в борьбе за второе место в Лиге чемпионов. Заря переиграла Александрию и догнала Днепр-1.
Сама же Александрия своим поражением поставила под вопрос участие в еврокубках в следующем сезоне. Ворскла и Кривбасс одержали комфортные победы над середняками и приблизились к команде Ротаня.
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Также определилась вторая команда, которая прямо вылетит в Первую лигу. Следом за Львовом понижение в классе получает Металлист, весной проигравший 10 из 14 встреч.
В то же время битва за непопадание в переходные матчи отложена на последний тур. Победы Руха, Миная и Ингульца в сочетании с поражениями конкурентов оставляют в этой борьбе семь команд.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|68-19
|72
|2
|Днепр-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|64
|3
|Заря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|64
|4
|Динамо
|29
|18
|5
|6
|50-24
|59
|5
|Александрия
|29
|10
|13
|6
|42-39
|43
|6
|Ворскла
|29
|12
|6
|11
|36-36
|42
|7
|Кривбасс
|29
|12
|5
|12
|26-29
|41
|8
|Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|33
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|33
|10
|Черноморец
|29
|8
|8
|13
|32-40
|32
|11
|Металлист 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|31
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|31
|13
|Ингулец
|29
|8
|7
|14
|22-33
|31
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|28
|15
|Металлист
|29
|5
|7
|17
|27-55
|22
|16
|Львов
|29
|3
|4
|22
|18-51
|13
Расписание матчей 30 тура УПЛ:
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Ворскла – Шахтер
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Днепр-1 – Кривбасс
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Минай – Заря
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Рух – Александрия
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Металлист 1925 – Динамо
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Верес – Ингулец
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Металлист – Черноморец
- 4 июня (воскресенье), 15:00. Колос – Львов
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбык (Днепр-1) 24
- Виталий Буяльский (Динамо) – 12
- Владислав Ванат (Динамо) 12
- Таулян Сефери (Ворскла) – 12
- Назарий Русин (Заря) – 11
Главные интриги последнего тура
Лиига чемпионов. Днепр-1 имеет поровну баллов с Зарей, но опережает ее по результатам очных матчей (3:0, 1:2). Победа над Кривбассом даст днепрянам путевку в квалификацию ЛЧ. Если же подопечные Кучера потеряют баллы, то в случае победы над Минаем цели достигнет Заря.
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Лига конференций. Александрия опережает Ворсклу на один балл и Кривбасс – на два. Впрочем, последние двое будут играть против грандов, но тот так Шахтер уже немотивирован. Подопечные же Ротаня поедут в гости к Руху, который сражается за сохранение прописки. Александрия является фаворитом в этой борьбе, ведь даже по очным матчам имеет преимущество над Ворсклой и кривбассом.
Бомбардирская гонка. Без сомнений лучшим бомбардиром УПЛ станет Артем Довбык. Нападающий Днепра-1 набил уже 24 мяча, поэтому он близок к рекорду. Больше всего голов за сезон забивал в турнире 2012-2013 Генрих Мхитарян из Шахтера – 25 голов. Поэтому гол в ворота Кривбасса позволит Артему повторить достижения, а дубль – самому стать рекордсменом.
Борьба за выживание. Верес выглядит аутсайдером в битве за избегание матчей плей-аут. Впрочем, подопечные Вирта будут играть против прямого конкурента Ингульца, поэтому победа над петровцами вместе с поражением Руха или Металлиста 1925 в параллельной игре спасут ровенцев.
Именно харьковчане могут впасть в эту зону, которая будет противостоять Динамо. Правда, у киевлян уже нет турнирных задач. Зато для Колоса, Черноморца и Миная достаточно набрать хоть бал в своих поединках или дождаться осечек конкурентов.
График личных встреч:
|ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО
|УСТУПАЮТ
|Металлист 1925
|Ингулец
|Минай
Рух*
Верес
|Минай
|Металлист 1925
Ингулец*
|Рух*
Верес*
|Ингулец
|Верес**
|Металлист 1925
Минай*
Рух
|Рух
|Металлист 1925*
Минай*
Ингулец
|Верес*
|Верес
|Металлист 1925
Минай*
Рух*
|Ингулец**
* – команды имеют паритет в личных встречах, поэтому преимущество определяется по разнице мячей
** – Ингулец обыграл Верес в первом матче (1:0), второй команды еще не сыграли