В чемпионате Украины подошел к завершению 29 тур УПЛ. По его итогам уже стал известен чемпион, пишет 24 канал. Золото досталось Шахтеру, который в очном сражении с Днепром-1 торжествовал с разгромленным счетом (3:0).

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Во всех поединках 29 тура был забит 21 гол. Это средняя результативность по турниру – 2,6 гола за игру. Все результаты предпоследнего тура УПЛ выглядят следующим образом:

Шахтер – Днепр-1 3:0

Александрия – Заря 0:2

Динамо – Верес 3:0

Ворскла – Колос 2:0

Металлист – Минай 1:2

Львов – Ингулец 0:2

Черноморец – Рух 1:3

Металлист 1925 – Кривбасс 0:2

Основные моменты 29 тура

Параллельно с определившимся чемпионом была восстановлена интрига в борьбе за второе место в Лиге чемпионов. Заря переиграла Александрию и догнала Днепр-1.

Сама же Александрия своим поражением поставила под вопрос участие в еврокубках в следующем сезоне. Ворскла и Кривбасс одержали комфортные победы над середняками и приблизились к команде Ротаня.

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Также определилась вторая команда, которая прямо вылетит в Первую лигу. Следом за Львовом понижение в классе получает Металлист, весной проигравший 10 из 14 встреч.

В то же время битва за непопадание в переходные матчи отложена на последний тур. Победы Руха, Миная и Ингульца в сочетании с поражениями конкурентов оставляют в этой борьбе семь команд.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 72 2 Днепр-1 29 20 4 5 60-27 64 3 Заря 29 20 4 5 61-31 64 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 59 5 Александрия 29 10 13 6 42-39 43 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 42 7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 41 8 Минай 29 8 9 12 22-30 33 9 Колос 29 9 6 14 22-36 33 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 32 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 31 12 Рух 29 7 10 12 31-37 31 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 31 14 Верес 29 7 7 15 34-45 28 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 22 16 Львов 29 3 4 22 18-51 13

Расписание матчей 30 тура УПЛ:

4 июня (воскресенье), 15:00 . Ворскла – Шахтер

. Ворскла – Шахтер 4 июня (воскресенье), 15:00 . Днепр-1 – Кривбасс

. Днепр-1 – Кривбасс 4 июня (воскресенье), 15:00 . Минай – Заря

. Минай – Заря 4 июня (воскресенье), 15:00 . Рух – Александрия

. Рух – Александрия 4 июня (воскресенье), 15:00 . Металлист 1925 – Динамо

. Металлист 1925 – Динамо 4 июня (воскресенье), 15:00 . Верес – Ингулец

. Верес – Ингулец 4 июня (воскресенье), 15:00 . Металлист – Черноморец

. Металлист – Черноморец 4 июня (воскресенье), 15:00. Колос – Львов

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбык (Днепр-1) 24 Виталий Буяльский (Динамо) – 12 Владислав Ванат (Динамо) 12 Таулян Сефери (Ворскла) – 12 Назарий Русин (Заря) – 11

Главные интриги последнего тура

Лиига чемпионов. Днепр-1 имеет поровну баллов с Зарей, но опережает ее по результатам очных матчей (3:0, 1:2). Победа над Кривбассом даст днепрянам путевку в квалификацию ЛЧ. Если же подопечные Кучера потеряют баллы, то в случае победы над Минаем цели достигнет Заря.

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Лига конференций. Александрия опережает Ворсклу на один балл и Кривбасс – на два. Впрочем, последние двое будут играть против грандов, но тот так Шахтер уже немотивирован. Подопечные же Ротаня поедут в гости к Руху, который сражается за сохранение прописки. Александрия является фаворитом в этой борьбе, ведь даже по очным матчам имеет преимущество над Ворсклой и кривбассом.

Бомбардирская гонка. Без сомнений лучшим бомбардиром УПЛ станет Артем Довбык. Нападающий Днепра-1 набил уже 24 мяча, поэтому он близок к рекорду. Больше всего голов за сезон забивал в турнире 2012-2013 Генрих Мхитарян из Шахтера – 25 голов. Поэтому гол в ворота Кривбасса позволит Артему повторить достижения, а дубль – самому стать рекордсменом.

Борьба за выживание. Верес выглядит аутсайдером в битве за избегание матчей плей-аут. Впрочем, подопечные Вирта будут играть против прямого конкурента Ингульца, поэтому победа над петровцами вместе с поражением Руха или Металлиста 1925 в параллельной игре спасут ровенцев.

Именно харьковчане могут впасть в эту зону, которая будет противостоять Динамо. Правда, у киевлян уже нет турнирных задач. Зато для Колоса, Черноморца и Миная достаточно набрать хоть бал в своих поединках или дождаться осечек конкурентов.

График личных встреч: