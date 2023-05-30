Чемпіонат України наближається до завершення. Чемпіон вже відомий, ним став донецький Шахтар, який напряму вийшов у групу Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

До теми Шахтар – чемпіон, а на інших очікують головні бої: турнірна таблиця УПЛ та топ-інтриги на фініші

Другий представник УПЛ в турнірі визначиться в останньому турі. Ним може стати Дніпро-1 або Зоря, які наразі мають рівну кількість балів. Якщо паритет збережеться, то перевагу мають дніпряни завдяки очним матчам.

Перші потенційні суперники

Віцечемпіон України стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду ЛЧ, тож для виходу в групу доведеться проходити трьох суперників. Дніпро-1 чи Зоря будуть сіяними і точно не зустрінуться зі срібним призером Бельгії (Антверпен, Уніон або Генк).

Таким чином потенційними опонентом українців буде або віцечемпіон Греції Панатінаїкос, або друге місце чемпіонату Швейцарії Серветт. Жеребкування пройде 21 червня. Перші матчі призначені на 25-26 липня, другі – на 1-2 серпня.

Читайте також Все залежить від фіналу найпрестижнішого турніру: як Шахтар може потрапити в другий кошик ЛЧ

Можуть вийти на Маліновського

В разі успішного подолання цієї стадії срібний призер УПЛ потрапить у третій кваліфікаційний раунд. Там же наша команда точно буде серед несіяних.

Її потенційними суперниками будуть Рейнджерс (Шотландія), Брага (Португалія), ПСВ (Нідерланди) або Марсель (Франція). Жеребкування відбудеться 24 лютого, а матчі цієї стадії призначені на 8-9 та 15 серпня.

Ліга Європи гарантована

Після цього на дніпрян або луганців чекатиме останній раунд кваліфікації – плей-офф. Там один з одним зіграють чотири переможця третього раунду, тому в групу Ліги чемпіонів потраплять лише двоє. Тому поки що на цій стадії будь-яка команда цієї гілки може стати суперником українців:

Рейнджерс (Шотландія)

Брага (Португалія)

ПСВ (Нідерланди)

Марсель (Франція)

Штурм (Австрія)

Бачка Топола (Сербія)

Антверпен/Уніон/Генк (Бельгія)

Панатінаїкос (Греція)

Серветт (Швейцарія)

Варто знати Хто зіграє в Лізі чемпіонів 2023/2024 та які шанси в українського клубу пробитися напряму

Жеребкування останньої стадії кваліфікації буде 7 серпня. а матчі – 22-23 та 29-30 серпня. Варто також відзначити, що в разі вильоту у другому кваліфікаційному раунді Дніпро-1 чи Зоря відправляться у раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Це остання стадія перед груповою у другому за рангом єврокубку. Якщо ж українці пройдуть хоча б першу стадію, то участь у групі ЛЄ їм гарантована навіть в разі поразки у третьому раунді відбору ЛЧ або ж у раунді плей-офф.

Цікавий факт. Дніпро-1 та Зоря жодного разу не грали у Лізі чемпіонів. Луганці брали участь лише у КЄЧ 1973-1974 після перемоги у чемпіонаті СРСР. Тоді Зоря пройшла у першому раунді АПОЕЛ з Кіпра (2:0, 1:0), але у другому поступились Спартаку з Трнави (0:0, 0:1).