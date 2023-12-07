В поединке 5-го тура ЛЧ "горняки" обыграли бельгийский Антверпен со счетом 1:0. Победный гол забил Николай Матвиенко.

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Официальный аккаунт УЕФА в твиттере опубликовал видео о донецком Шахтере. В ролике показано, как главный тренер "горняков" Марино Пушич мотивировал своих футболистов перед матчем с Антверпеном.

Сразитесь друг за друга. Покажите зубы и эмоции. Сражайтесь за ваш народ. Сражайтесь за вашу страну. И покажите им свой дух. Это самое главное,

– сказал Пушич.

Пушич нашел нужные слова для футболистов Шахтера: смотрите видео

Напомним, что в последнем туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет на выезде против Порту. Чтобы получить путевку в 1/8 финала ЛЧ "горнякам" нужно побеждать "драконов".

К слову. В пятницу, 8 декабря, команда Пушича в чемпионате Украины сыграет против ровенского Вереса. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.