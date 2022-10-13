Дикий день в ЛЧ: триллер Барселоны, уничтожение от Ливерпуля и сенсация Брюгге – видео всех голов
В среду в восьми матчах было забито 36 голов. Досрочные путевки в плей-офф турнира завоевали сразу три клуба, в том числе с украинцами в составе.
Завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов 2022-2023. По его итогам определились пять досрочно вышедших в плей-офф команд.
По теме Гол ценой крови: защитнику Реала наложили 20 швов после того, как он забил в ворота Шахтера
ГРУППА А
Наполи – Аякс 4:2
Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Осимхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)
Рейнджерс – Ливерпуль 1:7
Голы: Арфилд, 17 – Фирмино, 24, Фирмино, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, Салах, 80, Салах, 81, Эллиотт, 87.
Во вторник место в 1/8 финала себе гарантировали Реал и Манчестер Сити . К ним присоединился Наполи, который в ярком матче перестрелял Аякс. Близок к этому и Ливерпуль.
Видеообзор матча Наполи – Аякс:
Несмотря на кадровые проблемы и первый пропущенный гол, команда Юргена Клоппа уверенно переиграла в гостях Рейнджерс. Дубль на счету Фирмино, а Салах оформил хет-трик с замены. "Красным" достаточно одного балла для достижения цели.
Видеообзор матча Рейнджерс – Ливерпуль:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Наполи
|4
|0
|0
|17:4
|12
|2
|Ливерпуль
|3
|0
|1
|12:6
|9
|3
|Аякс
|1
|0
|3
|8:12
|3
|4
|Рейнджерс
|0
|0
|4
|1:16
|0
ГРУППА В
Атлетико – Брюгге 0:0
Байер – Порту 0:3
Голы: Галено, 6, Тареми, 53 (пен.), Тареми, 64 (пен.)
Также участником 1/8 финала стал Брюгге. Команда Романа Яремчука и Эдуарда Соболя удержала ничью из Атлетико, а победа Порту в параллельном матче позволила бельгийцам гарантировать место в топ-2.
Видеообзор матча Атлетико – Брюгге:
Порту же не было проблем с Байером. "Драконы" забили уже в начале первого тайма, когда ассистом отличился Диогу Кошта. А уже через десять минут кипер спас команду во время пенальти, потянув удар Демирбая.
Порту реализовал два пенальти, которые у них появились во втором тайме. Это позволило португальцам выйти на второе место в группе.
Видеообзор матча Байер – Порту:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|1
|0
|7:0
|10
|2
|Порту
|2
|0
|2
|6:6
|6
|3
|Атлетико
|1
|1
|2
|2:5
|4
|4
|Байер
|1
|0
|3
|2:6
|3
ГРУППА С
Виктория – Бавария 2:4
Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, Горецка, 35.
Барселона – Интер 3:3
Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, Левандовски, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89.
Еще одним участником 1/8 финала стала Бавария. Команда Юлиана Нагельсманна совершила игру с Викторией еще в первом тайме, поэтому даже позволила себе после перерыва пропустить парочку.
Видеообзор матча Виктория – Бавария:
Также в шаге от успеха был Интер. В случае победы над Барселоной команда Симоне Индзаги выходила бы в 1/8 финала досрочно.
Несмотря на пропущенный первый гол, "неррадзури" уже вели в счете в середине второго тайма. Далее же начался триллер – Левандовски сравнял счет, однако гол Госэнса за минуту до конца основного времени снова вывел Интер вперед.
Следите с нами Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
И все же итальянцы не потерпели. На второй компенсированной минуте Роберт отозвался на передачу Эрика Гарсии и оформил дубль, выручив для Барселоны ничью.
Правда, это существенно не улучшает позицию команды. Интеру достаточно в следующем туре одолеть дома Викторию, чтобы покинуть каталонцев за бортом плей-офф ЛЧ второй сезон подряд.
Видеообзор матча Барселона – Интер:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|4
|0
|0
|13:2
|12
|2
|Интер
|2
|1
|1
|6:5
|7
|3
|Барселона
|1
|1
|2
|8:7
|4
|4
|Виктория
|0
|0
|4
|3:16
|0
ГРУППА D
Спортинг – Марсель 0:2
Голы: Гендузи, 20, Санчес, 30.
Тоттенхэм – Айнтрахт 3:2
Голы: Сон, 20, Кейн, 28 (пен.), Сон, 36 – Камада, 14, Алиду, 87.
Наиболее запутанная ситуация складывается в группе D. Спортинг, выигравший первые два матча в ЛЧ, с треском провалился в играх против Марселя. Неделю назад был счет 1:4, на этот раз вышло скромнее.
Более того, тогда лиссабонцы заработали изъятие, а на этот раз арбитр показал игрокам "львов" сразу две красных. Эти поражения откатили Спортинг на третье место.
Видеообзор матча Спортинг – Марсель:
А на первую ступеньку выбрался Тоттенхэм. Команда Антонио Конте провела драматический матч против Айнтрахта и перестреляла немцев благодаря трем голам до перерыва.
Видеообзор матча Тоттенхэм – Айнтрахт:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|5:4
|7
|2
|Марсель
|2
|0
|2
|6:4
|6
|3
|Спортинг
|2
|0
|2
|6:6
|6
|4
|Айнтрахт
|1
|1
|2
|3:6
|4