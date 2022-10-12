Этот эпизод произошел на 90+5 минут. И это могла быть одна из последних атак в матче. Кроос в очередной раз сделал навес в штрафную Шахтера. Но на этот раз он оказался удачным. Первым на мяче оказался Рюдигер, который головой направивший мяч в ворота "горняков".

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Голкипер Трубин опоздал с выходом. И не успел кулаками выбить мяч. Вместо этого он влетел в Рюдигера, завалив этого на газон. Во время столкновения игрок Реала получил рассечение, его лицо и футболку сразу залила кровь.



Рюдигер получил повреждение в матче против Шахтера / фото twitter.com/ToniRuediger

Повреждение во время столкновения получил и сам Трубин.

Рюдигера сразу же вывели за пределы поля из-за кровотечения. Трубину же медики оказали помощь на поле.

Рюдиггеру после этого эпизода наложили 20 швов. Теперь игрока ожидает дополнительное обследование, чтобы обнаружить, нет ли у него других повреждений после этого столкновения.

Видео гола Рюдигера