Завершився 4 тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022-2023. За його підсумками визначились п'ять команд, які достроково вийшли в плей-офф.

До теми Гол ціною крові: захиснику Реала наклали 20 швів після того, як він забив у ворота Шахтаря

ГРУПА А

Наполі – Аякс 4:2

Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пен.), Осімхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)

Рейнджерс – Ліверпуль 1:7

Голи: Арфілд, 17 – Фірміно, 24, Фірміно, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, Салах, 80, Салах, 81, Елліотт, 87.

У вівторок місце в 1/8 фіналу собі гарантували Реал та Манчестер Сіті. До них доєднався Наполі, який у яскравому матчі перестріляв Аякс. Близький до цього і Ліверпуль.

Відеоогляд матчу Наполі – Аякс:

Попри кадрові проблеми і перший пропущений гол команда Юргена Клоппа впевнено переграла в гостях Рейнджерс. Дубль на рахунку Фірміно, а Салах оформив хет-трик з заміни. "Червоним" достатньо одного балу для досягнення мети.

Відеоогляд матчу Рейнджерс – Ліверпуль:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Наполі 4 0 0 17:4 12 2 Ліверпуль 3 0 1 12:6 9 3 Аякс 1 0 3 8:12 3 4 Рейнджерс 0 0 4 1:16 0

ГРУПА В

Атлетіко – Брюгге 0:0

Баєр – Порту 0:3

Голи: Галено, 6, Таремі, 53 (пен.), Таремі, 64 (пен.)

Також учасником 1/8 фіналу став Брюгге. Команда Романа Яремчука та Едуарда Соболя втримала нічию із Атлетіко, а перемога Порту у паралельному матчі дозволила бельгійцям гарантувати собі місце у топ-2.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Брюгге:

Порту ж не мав проблем із Баєром. "Дракони" забили вже на початку першого тайму, коли асистом відзначився Діогу Кошта. А вже за десять хвилин кіпер спас команду під час пенальті, потягнувши удар Демірбая.

У свою чергу Порту реалізував два пенальті, які у них з'явились у другому таймі. Це дозволило португальцям вийти на другу сходинку в групі.

Відеоогляд матчу Баєр – Порту:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 0 7:0 10 2 Порту 2 0 2 6:6 6 3 Атлетіко 1 1 2 2:5 4 4 Баєр 1 0 3 2:6 3

ГРУПА С

Вікторія – Баварія 2:4

Голи: Влканова, 62, Клімент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, Горецка, 35.

Барселона – Інтер 3:3

Голи: Дембеле, 40, Левандовскі, 82, Левандовскі, 90+2 – Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89.

Ще одним учасником 1/8 фіналу стала Баварія. Команда Юліана Нагельсманна зробила гру з Вікторією ще в першому таймі, тому навіть дозволила собі після перерви пропустити парочку.

Відеоогляд матчу Вікторія – Баварія:

Також за крок від успіху був Інтер. В разі перемоги над Барселоною команда Сімоне Індзагі би виходила в 1/8 фіналу достроково.

Попри пропущений перший гол "неррадзурі" вже вели в рахунку в середині другого тайму. Далі ж почався трилер – Левандовскі зрівняв рахунок, однак гол Госенса за хвилину до кінця основного часу знову вивів Інтер вперед.

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І все ж італійці не дотерпіли. На другій компенсованій хвилині Роберт відгукнувся на передачу Еріка Гарсії та оформив дубль, врятувавши для Барселони нічию.

Правда, суттєво це не покращує позицію команди. Інтеру достатньо в наступному турі здолати вдома Вікторію, щоб залишити каталонців за бортом плей-офф ЛЧ другий сезон поспіль.

Відеоогляд матчу Барселона – Інтер:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Баварія 4 0 0 13:2 12 2 Інтер 2 1 1 6:5 7 3 Барселона 1 1 2 8:7 4 4 Вікторія 0 0 4 3:16 0

ГРУПА D

Спортінг – Марсель 0:2

Голи: Гендузі, 20, Санчес, 30.

Тоттенхем – Айнтрахт 3:2

Голи: Сон, 20, Кейн, 28 (пен.), Сон, 36 – Камада, 14, Аліду, 87.

Найбільш заплутана ситуація складається в групі D. Спортінг, який виграв перші два матчі в ЛЧ, з тріском провалився в іграх проти Марселя. Тиждень тому був рахунок 1:4, цього разу вийшло скромніше.

Ба більше, тоді лісабонці заробили вилучення, а цього разу арбітр показав гравцям "левів" одразу дві червоні. Ці поразки відкотили Спортінг на третю сходинку.

Відеоогляд матчу Спортінг – Марсель:

А на першу сходинку вибрався Тоттенхем. Команда Антоніо Конте провела драматичний матч проти Айнтрахта і перестріляла німців завдяки трьом голам до перерви.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Айнтрахт:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ