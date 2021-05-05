Финалисты Лиги чемпионов
В финале Лиги чемпионов-2020/2021 сыграют две английские команды – Манчестер Сити и лондонский Челси.
Стоит внимания На уровне с Шевченко: Зинченко – третий украинец, который вышел в финал Лиги чемпионов
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка. Поединок сможет посетить ограниченное количество болельщиков.
Интересные факты финала
- Манчестер Сити стал девятым английским финалистом в истории главного клубного турнира Европы. Если брать не только англичан, то "горожане" – это 42 финалист Лиги чемпионов и очередной дебютант финала после ПСЖ в прошлом сезоне.
- Прошло 10 лет с тех пор как Пеп Гвардиола в последний раз выиграл Лигу чемпионов. Тогда он второй раз за три сезона привел Барселону к победе над Манчестер Юнайтед в финале.
- Если 29 мая Манчестер Сити завоюет трофей, Гвардиола станет шестым тренером, выигравшим Кубок чемпионов с двумя клубами.
- Для Челси это третий выход в финал Лиги чемпионов. В 2008 году в Москве "синие" проиграли Манчестер Юнайтед в серии пенальти.
- В 2012 году самый престижный турнир Европы таки покорился "синим". Челси в чрезвычайно драматичном матче переиграл Баварию в Мюнхене после серии пенальти.
- Что интересно, наставник Челси Томас Тухель в прошлом сезоне вывел в финал Лиги чемпионов ПСЖ, в котором уступил Баварии. Также за Челси играет прошлогодний финалист Тьагу Силва.