Фіналісти Ліги чемпіонів
У фіналі Ліги чемпіонів-2020/2021 зіграють дві англійські команди – Манчестер Сіті та лондонський Челсі.
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Фінал відбудеться 29 травня у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка. Поєдинок зможе відвідати обмежена кількість вболівальників.
Цікаві факти фіналу
- Манчестер Сіті став дев'ятим англійським фіналістом в історії головного клубного турніру Європи. Якщо брати не тільки англійців, то "містяни" – це 42 фіналіст Ліги чемпіонів і черговий дебютант фіналу після ПСЖ у минулому сезоні.
- Минуло 10 років з того часу, як Пеп Гвардіола востаннє виграв Лігу чемпіонів. Тоді він вдруге за три сезони привів Барселону до перемоги над Манчестер Юнайтед у фіналі.
- Якщо 29 травня Манчестер Сіті завоює трофей, Гвардіола стане шостим тренером, який виграв Кубок чемпіонів з двома клубами.
- Для Челсі це третій вихід у фінал Ліги чемпіонів. У 2008 році у Москві "сині" програли Манчестер Юнайтед у серії пенальті.
- У 2012 році найпрестижніший турнір Європи таки підкорився "синім". Челсі у надзвичайно драматичному матчі переграв Баварію у Мюнхені після серії пенальті.
- Що цікаво, наставник Челсі Томас Тухель у минулому сезоні вивів у фінал Ліги чемпіонів ПСЖ, в якому поступився Баварії. Також за Челсі грає торішній фіналіст Тьагу Сілва.
- Втретє в історії Ліги чемпіонів відбудеться англійський фінал. Попередній такий фінал у 2019 році відбувся між Ліверпулем та Тоттенхемом. Перемогу здобули "мерсисайдці".