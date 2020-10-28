В среду, 28 октября, было сыграно 8 матчей группового этапа Лиги чемпионов. Результаты – на сайте Спорт24.

Башакшехир – ПСЖ 0:2

Голы: Кин, 64, 79

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Краснодар – Челси 0: 4

Голы: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76, Зієх, 79, Пулишич, 90



Нереализованный пенальти: Жоржинью, 14 (Челси)

"Челси" одержал уверенную победу над "Краснодаром" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Команда Фрэнка Лэмпарда выиграла первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после ничьей с "Севильей" (0:0) в первом туре. "Краснодар" же потерпел первое поражение на групповой стадии.