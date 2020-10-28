28 октября "Ференцварош" Сергея Реброва дома принимает киевское "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция – на Спорт24.

Обе команды неудачно стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов, пишет 24 канал. Венгры прогнозируемо уступили "Барселоне" (5:1), а "Динамо" не нашло в себе силы что-то противопоставить "Ювентусу" (2:0).

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"Ференцварош" выиграл 7 из 10 последних матчей;

"Динамо" выиграло пять выездных матчей подряд;

В 6 из 10 последних матчей "Динамо" было забито не больше двух мячей;

Последний личный поединок завершился победой "Ференцвароша" (3:2).

Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляция