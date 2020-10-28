У середу, 28 жовтня, відбудеться 8 матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Результати – на сайті Спорт24.

Башакшехір – ПСЖ 0:2

Голи: Кін, 64, 79

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Краснодар – Челсі 0:4

Голи: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76, Зієх, 79, Пулішич, 90

Нереалізований пенальті: Жоржинью, 14 (Челсі)

"Челсі" здобув впевнену перемогу над "Краснодаром" в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Команда Френка Лемпарда виграла перший матч у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів після нічиєї з "Севільєю" (0:0) в першому турі. "Краснодар" ж зазнав першої поразки на груповій стадії.