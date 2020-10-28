Результати матчів Ліги чемпіонів 28 жовтня
У середу, 28 жовтня, відбудеться 8 матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Результати – на сайті Спорт24.
Башакшехір – ПСЖ 0:2
Голи: Кін, 64, 79
Дивіться також: Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Краснодар – Челсі 0:4
Голи: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76, Зієх, 79, Пулішич, 90
Нереалізований пенальті: Жоржинью, 14 (Челсі)
"Челсі" здобув впевнену перемогу над "Краснодаром" в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Команда Френка Лемпарда виграла перший матч у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів після нічиєї з "Севільєю" (0:0) в першому турі. "Краснодар" ж зазнав першої поразки на груповій стадії.