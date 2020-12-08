Последний шанс для Шахтера: анонс на матч Лиги чемпионов с Интером
В среду, 9 декабря, миланский Интер на своем поле будет принимать донецкий Шахтер в матче заключительного тура Лиги чемпионов. О самом главном перед решающим матчем для обеих команд – читайте в материале Спорт24.
Интер – Шахтер: главное
- Что: групповой этап Лиги чемпионов;
- Где: Милан, "Джузеппе Меацца";
- Когда: 9 ноября, в 22:00;
- Арбитр: Славко Винчич (Словения);
- Где смотреть: телеканал "Футбол 2".
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Как дела у Интера?
Интер, набрав пять баллов, расположился четвертым. Откровенно говоря, этот результат перед заключительным туром можно считать провалом. Все-таки от Интера ждали более уверенной игры, а не одной победы за пять матчей. В чемпионате Италии команда выглядит куда увереннее, а вот в Лиге чемпионов у нее возникают проблемы.
Большое значение имели поединки против мадридского Реала. В гостях Интер уступил со счетом (2:3). Была отличная возможность реванша: "сливочные" прибыли в Италию без нескольких основных игроков, но даже в этом случае Интер проиграл (0:2). Гостевая победа над Боруссией Менхенгладбах (3:2) сохранила Интеру шансы на борьбу.
Шахтер сохраняет шансы
Шахтер второй в группе B, имея семь очков. Несмотря на все сложности, которые сопровождали команду по ходу группового этапа, Шахтер до сих пор является одним из претендентов на евровесну, в том числе и на Лигу чемпионов.
Но если отдельно рассматривать матчи против Боруссии Менхенгладбах, то это была настоящая катастрофа. На своем поле Шахтер потерпел сокрушительное поражение (0:6). Это серьезный удар по самолюбию, на выезде тоже был разгром (0:4). Десять пропущенных мячей и ноль забитых – неутешительный результат двух матчей. Казалось, что это уже конец еврокубковой истории. Однако Шахтер умудрился второй раз за групповой этап обыграть мадридский Реал (2:0), и буквально восстал из пепла.
Интересная статистика
- В 3 последних матчах во всех турнирах Интер забивал по 3 гола;
- Шахтер ни разу не обыгрывал Интер (2 ничьи, 2 поражения);
- Интер не проигрывал украинским командам на своем поле (2 победы, 2 ничьи).
Что прогнозируют букмекеры
Букмекеры Marathonbet отдают просто тотальную победу итальянскому клубу. На их успех в матче можно сделать ставку с коэффициентом 1,30. А вот в победу Шахтера, довольно таки неожиданно, не верят – 10,25. Ничья в этой встрече тоже мало вероятна – 6,35.
Кто же откроет счет? Здесь эксперты также отдают предпочтение Интеру. На то, что первыми во встрече отметятся хозяева, – 1,29. На "горняков" этот коэффициент в три раза больше – 4,05.
Специалисты верят, что обеим командам удастся огорчить голкиперов – 1,78.
Варианты для Шахтера в последнем туре Лиги чемпионов:
Какие варианты у Шахтера в Лиге чемпионов / Инфографика 24 канала
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