В среду, 9 декабря, миланский Интер на своем поле будет принимать донецкий Шахтер в матче заключительного тура Лиги чемпионов. О самом главном перед решающим матчем для обеих команд – читайте в материале Спорт24.

Интер – Шахтер: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

групповой этап Лиги чемпионов; Где: Милан, "Джузеппе Меацца";

Милан, "Джузеппе Меацца"; Когда: 9 ноября, в 22:00;

9 ноября, в 22:00; Арбитр: Славко Винчич (Словения);

Славко Винчич (Словения); Где смотреть: телеканал "Футбол 2".

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Как дела у Интера?

Интер, набрав пять баллов, расположился четвертым. Откровенно говоря, этот результат перед заключительным туром можно считать провалом. Все-таки от Интера ждали более уверенной игры, а не одной победы за пять матчей. В чемпионате Италии команда выглядит куда увереннее, а вот в Лиге чемпионов у нее возникают проблемы.

Большое значение имели поединки против мадридского Реала. В гостях Интер уступил со счетом (2:3). Была отличная возможность реванша: "сливочные" прибыли в Италию без нескольких основных игроков, но даже в этом случае Интер проиграл (0:2). Гостевая победа над Боруссией Менхенгладбах (3:2) сохранила Интеру шансы на борьбу.

Шахтер сохраняет шансы

Шахтер второй в группе B, имея семь очков. Несмотря на все сложности, которые сопровождали команду по ходу группового этапа, Шахтер до сих пор является одним из претендентов на евровесну, в том числе и на Лигу чемпионов.

Но если отдельно рассматривать матчи против Боруссии Менхенгладбах, то это была настоящая катастрофа. На своем поле Шахтер потерпел сокрушительное поражение (0:6). Это серьезный удар по самолюбию, на выезде тоже был разгром (0:4). Десять пропущенных мячей и ноль забитых – неутешительный результат двух матчей. Казалось, что это уже конец еврокубковой истории. Однако Шахтер умудрился второй раз за групповой этап обыграть мадридский Реал (2:0), и буквально восстал из пепла.

Интересная статистика

В 3 последних матчах во всех турнирах Интер забивал по 3 гола;



Шахтер ни разу не обыгрывал Интер (2 ничьи, 2 поражения);



Интер не проигрывал украинским командам на своем поле (2 победы, 2 ничьи).

Что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают просто тотальную победу итальянскому клубу. На их успех в матче можно сделать ставку с коэффициентом 1,30. А вот в победу Шахтера, довольно таки неожиданно, не верят – 10,25. Ничья в этой встрече тоже мало вероятна – 6,35.

Кто же откроет счет? Здесь эксперты также отдают предпочтение Интеру. На то, что первыми во встрече отметятся хозяева, – 1,29. На "горняков" этот коэффициент в три раза больше – 4,05.

Специалисты верят, что обеим командам удастся огорчить голкиперов – 1,78.

Варианты для Шахтера в последнем туре Лиги чемпионов:



Какие варианты у Шахтера в Лиге чемпионов / Инфографика 24 канала