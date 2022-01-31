Гравці влаштували бойкот скандалісту

Одразу декілька лідерів "червоних дияволів" відмовились продовжувати стежити за Мейсоном Грінвудом у соцмережах. Серед таких гравців слід виділити відписку Кріштіану Роналду.

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Також після скандального епізоду за Грінвудом перестали стежити Поль Погба, Давід де Хеа, Фред, Джессі Лінгард, Едісон Кавані та Маркус Рашфорд.

Інші футболісти Манчестер Юнайтед далі зберігаються у підписниках Мейсона.

У сезоні-2021/2022 вихованець "червоних дияволів" відіграв 24 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 2 асистами.

Скандальна справа таланта МЮ