Лидеру украинского хоккея Донбассу грозит исключение из УХЛ: детали скандала

Федерация хоккея Украины засчитала второе техническое поражение Донбассу за матч УХЛ, который был сыгран 19 ноября. Донбасс в этом матче победил со счетом 5:2.

Решение было принято из-за того, что в заявке команды на матч против Кременчуга были дисквалифицированные игроки.

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Еще 17 ноября Донбасс сыграл матч против Днепра, выпустив на лед хоккеистов, которые были дисквалифицированы. Команда победила, но в ФХУ заявили, что Донбасс будет наказан техническим поражением. А также пригрозили, что в случае повторных нарушений, клуб будет снят с чемпионата.

Что грозит клубу

Донбасс после двух технических поражений подряд может быть снят с розыгрыша УХЛ. В аналогичной ситуации оказался Краматорск.

Клубы уже подали иски в суд. ФХУ рассмотрит вопрос о снятии двух клубов на следующей неделе.

Конфликт Колесникова с ФХУ

В середине ноября сборная Украины по хоккею находилась на сборах в Венгрии, где готовилась к участию в международном турнире. Но семь игроков Донбасса получили сообщение покинуть расположение сборной и вернуться в Украину. Такое же сообщение получили и игроки фарм-клуба Донбасса Молодая Гвардия, которые в то время находились в молодежной и юношеской сборной Украины.

Покинули расположение национальной сборной шесть игроков Донбасса (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук) и еще один хоккеист Краматорска (Павел Таран). Между тем отказался это сделать Виталий Лялька. После этого Донбасс в этот же день расторг с ним соглашение.

Все это произошло под предводительством почетного президента Донбасса Бориса Колесникова. Он свое решение объяснил тем, что сейчас идет судебное разбирательство относительно законности принять Федерацию хоккея Украины в состав учредителей УХЛ.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко назвал такие действия попыткой "взять в заложники своих сомнительных интересов сборные команды Украины"

Сборная Украины оказалась в критической ситуации. Поэтому в ряды команды были вызваны семь игроков, которые имеют российское гражданство. Вскоре они могут получить украинское гражданство и выступать за сборную Украины.