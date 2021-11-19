18 ноября краматорцы победили Белый Барс. Но в составе команды вновь, как и в предыдущей встрече против Сокола, выступал отстраненный игрок Павел Таран.
Смотрите также Безумие в украинском хоккее: федерация и клубы судятся из-за дисквалификации игроков
В чем же нарушение?
Хоккеиста Тарана вместе с представителями Донбасса Филиппом Пангеловым-Юлдашевым, Виталием Андрейкивым, Никитой Буценко, Александром Пересуньком, Ильей Коренчуком и Виктором Захаровым ДК ФХУ отстранил от участия во всех официальных соревнованиях на время проведения расследования по факту открытия производств о срыве подготовки национальной сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В.
Донбасс тоже находится на грани дисквалификации
- 17 ноября Донбасс сыграл матч против Днепра, выпустив на лед хоккеистов, которые были дисквалифицированы. Команда победила, но в ФХУ заявили, что Донбасс будет наказан техническим поражением. А также пригрозили, что в случае повторных нарушений, клуб будет снят с чемпионата.
- 18 ноября Донбасс заявил, что подал судебные иски относительно действий федерации хоккея Украины.