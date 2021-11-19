18 ноября краматорцы победили Белый Барс. Но в составе команды вновь, как и в предыдущей встрече против Сокола, выступал отстраненный игрок Павел Таран.

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В чем же нарушение?

Хоккеиста Тарана вместе с представителями Донбасса Филиппом Пангеловым-Юлдашевым, Виталием Андрейкивым, Никитой Буценко, Александром Пересуньком, Ильей Коренчуком и Виктором Захаровым ДК ФХУ отстранил от участия во всех официальных соревнованиях на время проведения расследования по факту открытия производств о срыве подготовки национальной сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В.

В соответствии со статьей 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ, при установлении повторных нарушений регламентных документов состязаний нарушитель будет снят с чемпионата. Этот вопрос будет ключевым во время следующего заседания дисциплинарного комитета ФХУ.

Донбасс тоже находится на грани дисквалификации