Травма лидера

Виталий Буяльский помог Динамо досрочно праздновать чемпионство в УПЛ. Главный наставник столичного клуба Мирча Луческу признался, что футболист после завершения сезона ляжет на операционный стол.

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Буяльский нуждается в операции на лодыжке, но сказал, что предпочитает играть и подождет до конца сезона. Если будет хирургическое вмешательство, он пропустит до трех месяцев. Это то, что я хотел изменить в игроках. Все хотят быть частью команды. Они понимают, что их место могут занять в любой момент,

– рассказал тренер.

75-летний румынский специалист заявил, что в прошлом году никто не верил в силы футболистов Динамо и постоянно утверждали, что их конкурент Шахтер значительно сильнее киевлян. В этом сезоне Луческу удалось вернуть игрокам киевского клуба уверенность в собственных силах и убедить их, что Динамо может прыгнуть выше 2 места в таблице.