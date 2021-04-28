Травма лидера
Виталий Буяльский помог Динамо досрочно праздновать чемпионство в УПЛ. Главный наставник столичного клуба Мирча Луческу признался, что футболист после завершения сезона ляжет на операционный стол.
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Буяльский нуждается в операции на лодыжке, но сказал, что предпочитает играть и подождет до конца сезона. Если будет хирургическое вмешательство, он пропустит до трех месяцев. Это то, что я хотел изменить в игроках. Все хотят быть частью команды. Они понимают, что их место могут занять в любой момент,
– рассказал тренер.
75-летний румынский специалист заявил, что в прошлом году никто не верил в силы футболистов Динамо и постоянно утверждали, что их конкурент Шахтер значительно сильнее киевлян. В этом сезоне Луческу удалось вернуть игрокам киевского клуба уверенность в собственных силах и убедить их, что Динамо может прыгнуть выше 2 места в таблице.
- В этом сезоне Буяльский провел в "бело-синей" футболке 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 9 ассистов.
- Полузащитник сможет добыть второй трофей за сезон. 13 мая Динамо в финале Кубка Украины сойдется с луганской Зарей, чтобы определить обладателя трофея. Матч должен состояться в Тернополе, но из-за нарушения правил в 1/2 финала и претензии к самой арене поединок могут перенести в другой украинский город.