Травма лідера

Віталій Буяльський допоміг Динамо достроково святкувати чемпіонство в УПЛ. Головний наставник столичного клубу Мірчі Луческу зізнався, що футболіст після завершення сезону ляже на операційний стіл.

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Буяльський потребує операції на щиколотці, але сказав, що вважає за краще грати і почекає до кінця сезону. Якщо буде хірургічне втручання, він пропустить до трьох місяців. Це те, що я хотів змінити в гравцях. Всі хочуть бути частиною команди. Вони розуміють, що їхнє місце можуть посісти в будь-який момент,

– розповів тренер.

75-річний румунський спеціаліст заявив, що торік ніхто не вірив у сили футболістів Динамо та постійно стверджували, що їх конкурент Шахтар значно сильніший за киян. Цього сезону Луческу вдалось повернути гравцям київського клубу впевненість у власних силах та переконати їх, що Динамо може стрибнути вище 2 місця у таблиці.