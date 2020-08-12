УЕФА подвела итоги игрового дня в Лиге Европы. Был выбран лучший игрок четвертьфинала.

Победителем стал голкипер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон. Об этом информирует официальный Twitter Лиги Европы.

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Вратарь "Копенгагена" был замечательным в игре против "МЮ" и только благодаря его действиям команда дожила до овертайма. Ему даже удалось установить рекорд в Лиге Европы.

Также на звание лучшего игрока четвертьфинала Лиги Европы претендовали Тайсон ("Шахтер"), Лукас Окампос ("Севилья") и Николо Барелла ("Интер").

A heroic display against Manchester United earns @FCKobenhavn keeper Karl-Johan Johnsson the prize!



Karl-Johan Johnsson

Lucas Ocampos

Taison

Nicolò Barella @hankookreifen | #UELPOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 12, 2020

В полуфинале турнира "Шахтер" сыграет с "Интером", а "Севилья" будет противостоять "Манчестер Юнайтед". Поединки пройдут 16-го и 17 августа соответственно.