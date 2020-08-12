Лидер "Шахтера" проиграл борьбу за звание лучшего футболиста 1/4 финала Лиги Европы
УЕФА подвела итоги игрового дня в Лиге Европы. Был выбран лучший игрок четвертьфинала.
Победителем стал голкипер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон. Об этом информирует официальный Twitter Лиги Европы.
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Вратарь "Копенгагена" был замечательным в игре против "МЮ" и только благодаря его действиям команда дожила до овертайма. Ему даже удалось установить рекорд в Лиге Европы.
Также на звание лучшего игрока четвертьфинала Лиги Европы претендовали Тайсон ("Шахтер"), Лукас Окампос ("Севилья") и Николо Барелла ("Интер").