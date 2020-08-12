Лідер "Шахтаря" програв боротьбу за звання найкращого футболіста 1/4 фіналу Ліги Європи
УЄФА підбила підсумки ігрового дня в Лізі Європи. Був обраний найкращий гравець чвертьфіналу.
Переможцем став голкіпер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон. Про це інформує офіційний Twitter Ліги Європи.
Дивіться також: "Шахтар" жодного разу не виграв у "Інтера", "Севільї" та "Манчестер Юнайтед": невдала статистика
Воротар "Копенгагена" був чудовим у грі проти "МЮ" і тільки завдяки його діям команда дожила до овертайму. Йому навіть вдалося встановити рекорд у Лізі Європи.
Також на звання найкращого гравця чвертьфіналів Ліги Європи претендували Тайсон ("Шахтар"), Лукас Окампос ("Севілья") та Ніколо Барелла ("Інтер").