УЄФА підбила підсумки ігрового дня в Лізі Європи. Був обраний найкращий гравець чвертьфіналу.

Переможцем став голкіпер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон. Про це інформує офіційний Twitter Ліги Європи.

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Воротар "Копенгагена" був чудовим у грі проти "МЮ" і тільки завдяки його діям команда дожила до овертайму. Йому навіть вдалося встановити рекорд у Лізі Європи.

Також на звання найкращого гравця чвертьфіналів Ліги Європи претендували Тайсон ("Шахтар"), Лукас Окампос ("Севілья") та Ніколо Барелла ("Інтер").

A heroic display against Manchester United earns @FCKobenhavn keeper Karl-Johan Johnsson the prize!



Karl-Johan Johnsson

Lucas Ocampos

Taison

Nicolò Barella @hankookreifen | #UELPOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 12, 2020

У півфіналі турніру "Шахтар" зіграє з "Інтером", а "Севілья" протистоятиме "Манчестер Юнайтед". Поєдинки пройдуть 16-го та 17 серпня відповідно.