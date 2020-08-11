Голкипер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон творил чудеса у своих ворот в матче 1/4 финала Лиги Европы против МЮ. Он совершил 13 сэйвов, которые позволили ему установить новый рекорд Лиги Европы по этому показателю.

Такое количество отраженных ударов соперника вратарь совершил за 120 минут. Юнсонну удалось не пропустить ни одного гола с игры, МЮ размочил счет лишь благодаря пенальти, сообщает Opta.

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Уникальный рекорд

30-летний шведский вратарь показал лучший результат в еврокубках с сезона 2016/17. Что касается Лиги Европы, то такой показатель не был зафиксирован еще с далекого 2009 года.

К сожалению, замечательная игра голкипера не вывела "Копенгаген" в 1/2 финала Лиги Европы. Всего в розыгрыше этой Лиги Европы в ворота гоклипера нанесли 42 удара, из которых он пропустил лишь 5 голов во всех матчах.

К слову, голкипер в 2015 году был признан лучшим вратарем Дании.

Во всех командах, в которых играл Юнссон, был основным голкипером.