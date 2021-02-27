Лідер Шахтаря назвав умову, за якої "гірники" зможуть вийти у фінал Ліги Європи
Півзахисник Шахтаря Тайсон після перемоги над Маккабі заявив, що "гірники" здатні вийти у фінал Ліги Європи.
Джерело:YouTube-канал Шахтаря
Тайсон в коментарі пресслужбі клубу оцінив шанси команди на вихід у фінал Ліги Європи. Для цього, на думку бразильця, "гірникам" потрібно зберегти оптимальний склад.
До слова Шахтар отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
У нас великі шанси. Наша команда дуже хороша. На жаль, ми зараз втратили Степаненка, Ісмаїлі можливо повернеться. Якщо у нас буде вся група, то у нас будуть дуже великі шанси. Ми мріємо пройти у фінал, але повинні працювати покроково,
– заявив Тайсон.
Як Шахтар дійшов до 1/8 фіналу
- Донецький Шахтар потрапив у плей-офф Ліги Європи, вилетівши з Ліги чемпіонів. Український клуб посів третє місце на груповому етапі Ліги чемпіонів, пропустивши вперед Реал та Боруссію М.
- Натомість "гірники" випередили міланський Інтер.
- В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар за сумою двох матчів пройшов Маккабі Тель-Авів. У першому матчі в Ізраїлі донеччани здобули перемогу з рахунком 2:0.
- У матчі-відповіді, який відбувся 25 лютого, Шахтар у Києві здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
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