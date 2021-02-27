Півзахисник Шахтаря Тайсон після перемоги над Маккабі заявив, що "гірники" здатні вийти у фінал Ліги Європи.

Тайсон в коментарі пресслужбі клубу оцінив шанси команди на вихід у фінал Ліги Європи. Для цього, на думку бразильця, "гірникам" потрібно зберегти оптимальний склад.

До слова Шахтар отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

У нас великі шанси. Наша команда дуже хороша. На жаль, ми зараз втратили Степаненка, Ісмаїлі можливо повернеться. Якщо у нас буде вся група, то у нас будуть дуже великі шанси. Ми мріємо пройти у фінал, але повинні працювати покроково,

– заявив Тайсон.

До слова. У минулому сезоні Ліги Європи Шахтар дійшов до півфіналу, в якому поступився міланському Інтеру.

Як Шахтар дійшов до 1/8 фіналу