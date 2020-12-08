Лидер Наполи сделал красивое тату в память о Марадоне: видео
Капитан итальянского Наполи Лоренцо Инсинье сделал памятную татуировку в честь Диего Марадоны, покинувшего этот мир 25 ноября. Теперь легенда футбола будет всегда рядом с нападающим.
Лидер неаполитанцев таким поступком решил навсегда запечатлеть память о легендарном футболисте, который выступал за Наполи в период 1984/91 годы. Видео процесса нанесения татуировки выложил сам тату-мастер на своей инстаграм-странице.
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Тату в честь легенды
29-летний форвард на ноге набил портрет Марадоны. Теперь аргентинец будет всегда рядом. Возможно, такое тату будет помогать Инсинье на футбольном поле. Увидим.
Добавим, что капитан команды Лоренцо перед противостоянием с Риеки возложил цветы к мемориалу рядом со стадионом, который сделали сами поклонники клуба. А все футболисты вышли в футболках Марадоны и с "10" на спине.
- Стадион Наполи "Сан-Паоло" официально переименовали в честь Диего.
- Аргентинец дважды с командой становился чемпионом страны. Поднимал над своей головой Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Кубка УЕФА (сейчас – Лига Европы). В его активе 259 матчей за неаполитанцев, в которых он 115 раз огорчал вратарей соперников.
- Смерть легенды стала неожиданностью для всего мира. Диего отошел в вечность 25 ноября из-за отека легких, который вызвал остановку сердца. Сердце Марадоны было вдвое больше нормы.
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