Капитан итальянского Наполи Лоренцо Инсинье сделал памятную татуировку в честь Диего Марадоны, покинувшего этот мир 25 ноября. Теперь легенда футбола будет всегда рядом с нападающим.

Лидер неаполитанцев таким поступком решил навсегда запечатлеть память о легендарном футболисте, который выступал за Наполи в период 1984/91 годы. Видео процесса нанесения татуировки выложил сам тату-мастер на своей инстаграм-странице. Вот так До слез: Месси посвятил красивый гол Марадоне и получил за это желтую карточку – видео

Тату в честь легенды

29-летний форвард на ноге набил портрет Марадоны. Теперь аргентинец будет всегда рядом. Возможно, такое тату будет помогать Инсинье на футбольном поле. Увидим.

Добавим, что капитан команды Лоренцо перед противостоянием с Риеки возложил цветы к мемориалу рядом со стадионом, который сделали сами поклонники клуба. А все футболисты вышли в футболках Марадоны и с "10" на спине.