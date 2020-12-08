Лідер Наполі зробив красиве тату у пам'ять про Марадону: відео
Капітан італійського Наполі Лоренцо Інсіньє зробив пам'ятне татуювання на честь Дієго Марадони, який покинув цей світ 25 листопада. Тепер легенда футболу буде завжди поруч з нападником.
Лідер неаполітанців таким вчинком вирішив назавжди закарбувати пам'ять про легендарного футболіста, який виступав за Наполі у період з 1984/91 роки. Відео з процесу у нанесення татуювання виклав сам тату-майстер на своїй інстаграм-сторінці.
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Тату на честь легенди
29-річний форвард на нозі набив портрет Марадони. Тепер аргентинець буде завжди поруч. Можливо, таке тату буде допомагати Інсіньє на футбольному полі. Побачимо.
Додамо, що саме капітан команди Лоренцо перед протистояння проти Рієки поклав квіти до меморіалу поруч зі стадіоном, який зробили самі прихильники клубу. А всі футболісти вийшли у футболках Марадони та з "10" на спині.
- Стадіон Наполі "Сан-Паоло" офіційно перейменували на честь Дієго.
- Аргентинець двічі з командою ставав чемпіоном країни. Підіймав над своєю головою Кубок та Суперкубок країни, а також ставав переможцем Кубка УЄФА (тепер – Ліга Європи). У його активі 259 матчів за неаполітанців, у яких він 115 разів засмучував воротарів суперників.
- Смерть легенди стала несподіванкою для всього світу. Дієго відійшов у вічність 25 листопада через набряк легень, який спричинив зупинку серця. Серце Марадони було удвічі більше норми.
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