Капітан італійського Наполі Лоренцо Інсіньє зробив пам'ятне татуювання на честь Дієго Марадони, який покинув цей світ 25 листопада. Тепер легенда футболу буде завжди поруч з нападником.

Лідер неаполітанців таким вчинком вирішив назавжди закарбувати пам'ять про легендарного футболіста, який виступав за Наполі у період з 1984/91 роки. Відео з процесу у нанесення татуювання виклав сам тату-майстер на своїй інстаграм-сторінці. Оце так До сліз: Мессі присвятив красивий гол Марадоні і отримав за це жовту картку – відео

Тату на честь легенди

29-річний форвард на нозі набив портрет Марадони. Тепер аргентинець буде завжди поруч. Можливо, таке тату буде допомагати Інсіньє на футбольному полі. Побачимо.

Додамо, що саме капітан команди Лоренцо перед протистояння проти Рієки поклав квіти до меморіалу поруч зі стадіоном, який зробили самі прихильники клубу. А всі футболісти вийшли у футболках Марадони та з "10" на спині.