В 2020 году премию "Золотой мяч" таки могут вручить. Несмотря на то, что французское издание France Football решило не вручать "Золотой мяч", эти обязанности на себя готова взять ФИФА.

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге пообщался с главой ФИФА Джанни Инфантино на тему вручения "Золотого мяча" в 2020 году. Об этом информирует журналист Kicker Георг Хольцнер.

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"Бавария" хочет, чтобы "Золотой мяч" вручили Левандовскому

Руководство "Баварии" надеется на награду для польского нападающего Роберта Левандовского. Поляк в Лиге чемпионов забил уже 13 голов и 34 в Бундеслиге.

Румменигге сообщил, что ФИФА может вручить награду в 2020 году.

Я поговорил с Инфантино по телефону, и сейчас в ФИФА всерьез рассматривают возможность вручения "Золотого мяча" 2020,

– отметил Румменигге.

France Football решил не присуждать "Золотой мяч"

France Football впервые в своей истории решил не вручать премию "Золотой мяч".

Свое решение французы объяснили карантином, из-за которого не были доиграны чемпионаты Франции, Нидерландов и Бельгии.

Хотя кандидаты на награду названы не были, однако больше всего шансов на победу отдавали Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Роберту Левандовскому.

ФИФА и France Football вручали "Золотой мяч"

С 2010 до 2015 года ФИФА и France Football вручали премию "Золотой мяч" совместно. За это время четыре раза премию выиграл Месси, еще дважды – Криштиану Роналду.

В 2016 году сотрудничество было прекращено. С тех пор France Football оставил за собой право вручать "Золотой мяч".

Зато ФИФА учредила номинацию "лучший игрок". Обе награды в прошлом году выиграл Лионель Месси.