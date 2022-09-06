Лига чемпионов начинается: Шахтер назвал стартовый состав на игру с РБ Лейпциг

Донецкая команда стала единственным представителем нашей страны в групповом раунде нынешней ЛЧ. В стартовый состав "горняков" попали сразу 10 украинцев.

Уже совсем скоро Шахтер стартует в новом сезоне Лиги чемпионов. Дончане попали в группу F, где будут противостоять Реалу, РБ Лейпцигу и Селтику.

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Первый поединок "горняки" проведут в Германии против "быков", пишет 24 канал. Тренер Шахтера Игорь Йовичевич и его визави Доменико Тедеско объявили стартовый состав на дебютную игру в ЛЧ.

: Гулачи – Хальстенберг, Симакан, Орбан, Диалло – Лаймер, Шлагер – Собослаи, Нкунку, Андре Силва - Вернер.: Трубин – Тейлор, Бондар, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Швед.

Отметим, что букмекеры совсем не верят в перспективы Шахтера против РБ Лейпцига. На немцев выставлен коэффициент 1,26.

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К слову, это будет уже 25-я встреча Шахтера против клубов из Германии. "Горняки" крайне неудачно играют с грандами Бундеслиги, но часто обыгрывали середняков.