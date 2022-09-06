Вже зовсім скоро Шахтар стартує у новому сезоні Ліги чемпіонів. Донеччани потрапили в групу F, де протистоятимуть Реалу, РБ Лейпцигу та Селтіку.
Слідкуйте разом з нами РБ Лейпциг – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Перший поєдинок "гірники" проведуть в Німеччині проти "биків", пише 24 канал. Тренер Шахтаря Ігор Йовічевич та його візаві Доменіко Тедеско оголосили стартовий склад на дебютну гру в ЛЧ.
Відзначимо, що букмекери зовсім не вірять у перспективи Шахтаря проти РБ Лейпцига. На німців виставлений коефіцієнт 1,26.
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До слова, це буде вже 25-та зустріч Шахтаря проти клубів з Німеччини. "Гірники" вкрай невдало грають з грандами Бундесліги, але часто обігрували середняків.