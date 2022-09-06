Уже сегодня 6 сентября Шахтер стартует в групповом раунде Лиги чемпионов. Соперником команды Игоря Йовичевича станет германский Лейпциг.
Где смотреть Шахтер сыграет в Лиге чемпионов: кто покажет первый матч команды в турнире
Для дончан это будет уже 25-я встреча с немецкими клубами в еврокубках. Только с представителями Италии и Испании Шахтер играл почаще. 24 канал предлагает вспомнить, как дончане играли против клубов из Бундеслиги.
|ТУРНИР
|РАУНД
|СУПЕРНИК
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|КУЕФА 1976-1977
|1 раунд
|Динамо Берлин
|3:0
|1:1
|КУЕФА 1980-1981
|1 раунд
|Айнтрахт
|1:0
|0:3
|ЛЧ 2001-2002
|3 кв. раунд
|Боруссия Д
|0:2
|1:3
|КУЕФА 2004-2005
|1/16 финала
|Шальке
|1:1
|1:0
|КУЕФА 2005-2006
|группа
|Штутгарт
|-
|2:0
|КУЕФА 2008-2009
|финал
|Вердер
|-
|2:1*
|ЛЧ 2012-2013
|1/8 финала
|Боруссия Д
|2:2
|0:3
|ЛЧ 2013-2014
|группа
|Байер
|0:0
|0:4
|ЛЧ 2014-2015
|1/8 финала
|Бавария
|0:0
|0:7
|ЛЕ 2015-2016
|1/16 финала
|Шальке
|0:0
|3:0
|ЛЧ 2018-2019
|группа
|Хоффенхайм
|2:2
|3:2
|ЛЕ 2018-2019
|1/16 финала
|Айнтрахт
|2:2
|1:4
|ЛЕ 2019-2020
|1/8 финала
|Вольфсбург
|3:0
|2:1
|ЛЧ 2020-2021
|группа
|Боруссия М
|0:6
|0:4
* – финал Кубка УЕФА 2009 проходил на нейтральном поле
Интересные факты:
- В 24 встречах с немецкими командами дончане одержали 8 побед, 7 ничьих и потерпели 9 поражений.
- Существенно ухудшили статистику последние матчи против Боруссии Менхенгладбах с общим счётом 0:10.
- Свой единственный евротрофей Шахтер выиграл в финале против немецкой команды. В 2009 году дончане обыграли Вердер в Стамбуле (2:1).
- Интересно, что "горняки" пересекались с десятью командами из Германии, но не с Лейпцигом, который станет 11-м.
- У дончан есть положительный баланс встреч с пятью из них – Динамо Берлин, Шальке, Штутгарт, Вольфсбург, Вердер.
- Отрицательный баланс у Шахтера только с грандами Бундеслиги – Баварией, Боруссией Д, Байером, Айнтрахтом и Боруссией М.
- Из девяти поражений немцам 7 были разгромными, а самый большой проигрыш был в 2015 году от Баварии (0:7).
- Сами же "горняки" трижды громили соперника – по 3:0 были обыграны Динамо Берлин, Шальке и Вольфсбург.