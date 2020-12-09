В субботу, 8 декабря, Лейпциг и Манчестер Юнайтед сыграли в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. По итогам игры, в раунд плей-офф вышла немецкая команда.

Лейпциг – Манчестер Юнайтед 3:2

Голы: Анхелиньо, 2, Хайдара, 13, Клюйверт, 69 – Фернандеш, 80, Магвайр, 82

Битва между Лейпцигом и Манчестер Юнайтед действительно является особенной, ведь в группе Н ситуация очень запутанная.

Лейпциг, Манчестер Юнайтед и ПСЖ имеют по девять очков, сыграть вничью и выйти вдвоем из группы для команд не вариант, ПСЖ на своем поле будет принимать далеко не самый сильный Истанбул, хоть команда Томаса Тухеля не всегда играет стабильно, но этот матч она наверняка выиграет, а потому Лейпциге и Манчестеру Юнайтед придется играть только на победу.

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Немцы серьезно шокировали гостей из Англии в начале матча. На 4-й минуте Забитцер прошел немного вперед по правому флангу, а затем Марсель выполнил отличный перевод на левый угол штрафной, Анхелиньо удачно набежал на мяч и в касание сильно пробил в правый угол ворот, де Хеа был бессилен.

Видео гола Анхелиньо

Не прошло и 10-ти минут, как Лейпциг удвоил свое преимущество. Марсель не стал долго думать и сразу выполнил передачу на левый фланг Анхелиньо, который в свою очередь выполнил подачу с правого угла вратарской, туда удачно набежал Хайдара и в касание Амаду удачно пробил в левый угол ворот, снова де Хеа не смог ничего сделать.

Видео гола Хайдара

Хозяева еще в первом тайме довели счет до разгромного, но VAR отменил взятие ворот. Нкунку с углового выполнил подачу в центр штрафной, игроки Манчестер Юнайтед выбили мяч не очень далеко за пределы штрафной, в результате Забитцер забросил его назад в центр штрафной, Конате головой пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, затем на добивании удачно сыграл Орбан, но Вилли был в офсайде – гол засчитан не был.

Во втором тайме Лейпциг забил третий мяч. На 69-й минуте мяч попал в плечо Нкунку и и полетел к линии вратарской, где Хеа опоздал с игрой на выходе, первым на мяче в итоге оказался Клюйверт, который удачно подсек мяч над ногой испанского голкипера.

Видео гола Клюйверта

В конце матча, проигрывая 3:0, игроки МЮ бросились всеми силами отыгрываться. И у них почти получилось.

Сперва "красные дьяволы" заработали пенальти. Гринвуд на левом фланге перехватил мяч у Конате, потом Мейсон убежал в штрафную, где Ибраима при попытке вернуть мяч нарушил правила против форварда Манчестер Юнайтед. Бруну Фернандеш с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Гулачи не угадал и прыгнул в правый угол.

Через 2 минуты мяч попал в голову Магуайру, который прыгал чуть впереди Поля, потом уже сфера попала в бедро Конате, Гулачи успел среагировать и сбросить руку, но мяч все же оказался в правом углу ворот.