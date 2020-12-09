У суботу, 8 грудня, Лейпциг та Манчестер Юнайтед зіграли у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів. За підсумками гри, у раунд плей-офф вийшла німецька команда.

Лейпциг – Манчестер Юнайтед 3:2

Голи: Анхеліньо, 2, Хайдара, 13, Клюйверт, 69 – Фернандеш, 80, Магвайр, 82

Битва між Лейпцигом і Манчестер Юнайтед дійсно є особливою, адже в групі Н ситуація дуже заплутана.

Лейпциг, Манчестер Юнайтед і ПСЖ мають по дев'ять очок, зіграти внічию і вийти удвох з групи для команд не варіант, ПСЖ на своєму полі прийматиме далеко не найсильніший Істанбул, хоч команда Томаса Тухеля не завжди грає стабільно, але цей матч вона напевно виграє, а тому Лейпцигу і Манчестеру Юнайтед доведеться грати тільки на перемогу.

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Німці серйозно шокували гостей з Англії на початку матчу. На 4-й хвилині Забітцер пройшов трохи вперед по правому флангу, а потім Марсель виконав чудовий переклад на лівий кут штрафного майданчика, Анхеліньо вдало набіг на м'яч і в дотик сильно пробив в правий кут воріт, де Хеа був безсилий.

Відео голу Анхеліньо

Не пройшло і 10-ти хвилин, як Лейпциг подвоїв свою перевагу. Марсель не став довго думати і відразу виконав передачу на лівий фланг Анхеліньо, який в свою чергу виконав подачу до правого кута воротарського, туди вдало набіг Хайдара і в дотик Амаду вдало пробив у лівий кут воріт, знову де Хеа не зміг нічого зробити.

Відео голу Хайдара

Господарі ще у першому таймі довели рахунок до розгромного, але VAR скасував взяття воріт. Нкунку з кутового виконав подачу в центр штрафного майданчика, гравці Манчестер Юнайтед вибили м'яч не дуже далеко за межі штрафного майданчика, в результаті Забітцер закинув його назад в центр штрафного, Конате головою пробив у правий кут воріт, м'яч потрапив в штангу, потім на добиванні вдало зіграв Орбан, але Віллі був в офсайді – гол зарахований не був.

У другому таймі Лейпциг забив третій м'яч. На 69-й хвилині м'яч потрапив в плече Нкунку і полетів і до лінії воротарського, де Хеа запізнився з грою на виході, першим на м'ячі в результаті виявився Клюйверт, який вдало підсік м'яч над ногою іспанського голкіпера.

Відео голу Клюйверта

Наприкінці матчу, програючи 3:0, гравці МЮ кинулися усіма силами відіграватися. І у них майже вийшло.

Спершу "червоні дияволи" заробили пенальті. Грінвуд на лівому фланзі перехопив м'яч у Конате, потім Мейсон втік в штрафний майданчик, де Ібраїма при спробі повернути м'яч порушив правила проти форварда Манчестер Юнайтед. Бруну Фернандеш з "точки" пробив точно в лівий кут воріт, Гулачі не вгадав і стрибнув у правий кут.

Через 2 хвилини м'яч потрапив в голову Магуайру, який стрибав трохи попереду Поля, потім вже сфера потрапила в стегно Конате, Гулачі встиг зреагувати і скинути руку, але м'яч все ж опинився в правому куті воріт.