"Лейпциг" в четверг, 13 августа, сыграет матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Лейпциг – Атлетико: прогноз

В 1/8 финала Лиги чемпионов обе команды играли против английских клубов, сообщает 24 канал.

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"Лейпциг" по сумме двух матчей победил "Тоттенхэм". Первая встречи завершилась минимальной победой 1:0, а вот во втором поединке "Лейпциг" полностью разгромил "шпор" – 3:0.

На "Атлетико" ждал сложнейший соперник – "Ливерпуль". Первая встреча между командами завершилась также минимальной победой 1:0 в пользу "матрасников". Во второй встрече "Ливерпуль" дал неистовый бой за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. В итоге матч завершился победой "Атлетико" – 2:3.

Тот, кто будет сильнее по итогам матча выйдет на победителя пары "Аталанта"/ПСЖ.

"Головная боль" возникла у тренера "Атлетико" Диего Симионе. У двух игроков клуба обнаружили положительный тест на коронавирус. Защитник Шиме Врсалько и форвард Анхель Корреа пошли на самоизоляцию.

"Лейпциг" в прошлом сезоне Бундеслиги стал обладателем бронзовых медалей. "Атлетико" с аналогичным результатом закончил чемпионат Испании.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Атлетико" состоится 13 августа в 22:00.

Лейпциг – Атлетико: что прогнозируют букмекеры

Большим фаворитом встречи считают "Атлетико". На их победу и выход в 1/2 финала Лиги чемпионов можно сделать ставку с коэффициентом 2,44. На то, что хозяевам встречи удастся прыгнуть на голову выше – 3,30. Ничейный результат оценили в 3,10.

Выход "Лейпцига" оценили в 2,23, а успех мадридского клуба – 1,70.

Специалисты полагают, что счет матча откроют гости. На этот показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,93, а на то, что игрокам "Лейпцига" удастся огорчить голкипера соперника – 2,28.

Букмекеры определились, когда в матче будет забит гол. Они считают, что болельщики смогут увидеть результативный удар с 1-15 минут первого тайма или же вообще во второй 45-минутке. На оба показателя выше коэффициент 3,50.

Они предсказывают, что гости победят в поединке с разницей в 1 или 2 гола – 2,55.

В первой части встречи фанаты скорее всего увидят только один гол, коэффициент 2,44.

Первый гол предсказывают Морате – 5,10, а во втором тайме отличиться голом может все тот же испанец – 4,30.

Последний гол в поединке будет забит команде из Мадрида – 1,76, а на то, что точку в матче поставит "Лейпциг" – 2,07.