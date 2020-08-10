Перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Атлетико" в мадридском клубе выявили два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт "матрасников".

Смотрите также: Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом: известны имена

В субботу вечером, 8 августа, все игроки основной команды и члены делегации, которая отправляется в Лиссабон для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов, как того требует протокол УЕФА прошли тестирование на коронавирус. Сегодня стало известно, что среди результатов есть два положительных.

"Игроки сразу же были изолированы в их домах, мы же сообщили об этом во все органы. Также был активирован соответствующий протокол действий, который требует проведения новых ПЦР-тестов для всей команды и делегации, которая отправится в Лиссабон, а также ближайших контактов зараженных игроков", – говорится в сообщении клуба.

Следующий тест игроки "Атлетико" пройдут во второй половине дня в понедельник, 10 августа.

Матч против "Лейпцига" пройдет 13 августа в Лиссабоне. "Атлетико" будет координировать с УЕФА свои дальнейшие действия.