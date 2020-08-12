"Лейпциг" у четвер, 13 серпня, зіграє матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із мадридським "Атлетіко". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Лейпциг – Атлетіко: прогноз

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обидві команди грали проти англійських клубів, повідомляє 24 канал.

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"Лейпциг" за сумою двох матчів переміг "Тоттенхем". Перша зустрічі завершилась мінімальною звитягом 0:1, а от у другому поєдинку "Лейпциг" повністю розтрощив "шпор" – 3:0.

На "Атлетіко" чекав надскладний суперник – "Ліверпуль". Перша зустріч між командами завершилась також мінімальною перемогою 1:0 на користь "матрасників". У другій зустрічі "Ліверпуль" дав шалений бій за вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У підсумку матч завершився перемогою "Атлетіко" – 2:3.

Той, хто буде сильнішим за підсумками матчу вийде на переможця пари "Аталанта" / ПСЖ.

"Головний біль" виник у тренера "Атлетіко" Дієго Сіміоне. У двох гравців клубу виявили позитивний тест на коронавірус. Захисник Шіме Врсалько і форвард Анхель Корреа пішли на самоізоляцію.

"Лейпциг" в минулому сезоні Бундесліги став володарем бронзових медалей. "Атлетіко" з аналогічним результатом закінчив чемпіонат Іспанії.

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Лейпциг" – "Атлетіко" відбудеться 13 серпня о 22:00.

Лейпциг – Атлетіко: що прогнозують букмекери

Більшим фаворитом зустрічі вважають "Атлетіко". На їх перемогу та вихід в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,44. На те, що господарям зустрічі таки вдасться стрибнути на голову вище – 3,30. Нічийний результат оцінили у 3,10.

Вихід "Лейпцига" оцінили у 2,23, а успіх мадридського клубу – 1,70.

Фахівці гадають, що рахунок матчу відкриють гості. На цей показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,93, а на те, що гравцям "Лейпцига" вдасться засмутити голкіпера суперника – 2,28.

Букмекери вагаються, коли у матчі буде забитий гол. Вони вважають, що вболівальники зможуть побачити результативний удар з 1-15 хвилину першого тайму або ж взагалі у другій 45-хвилинці. На обидва показники стоїть коефіцієнт 3,50.

Вони пророкують те, що гості переможуть у поєдинку з різницею в 1 або 2 голи – 2,55.

У першій частині зустрічі фанати швидше за все побачать лише один гол, коефіцієнт 2,44.

Перший гол пророкують Мораті – 5,10, а у другому таймі відзначитись голом може все той же іспанець – 4,30.

Останній гол у поєдинку буде забитий командом з Мадрида – 1,76, а на те, що крапку у матчі поставить "Лейпциг" – 2,07.