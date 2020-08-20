Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова приняла участие в престижных соревнованиях в Венгрии – "Мемориале Иштвана Дьюлаи". Анна получила серебряную награду.

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге с барьерами, финишировала на дистанции 400 метров с результатом 55,86 секунды, сообщает Worldathletics.

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Феерическое начало от украинок

Украинка уступила лишь представительнице Нидерландов Фемке Бол, ее результат – 54,67. Рыжикова проиграла сопернице досадную 1,19 секунды.

Тройку призеров замкнула канадская легкоатлетка Сейдж Уотсон – 56,29.

В своих соцсетях девушка уже поделилась радостной новостью.

Добавим, что другая украинка Марина Бех-Романчук тоже получила "серебро" соревнований в Венгрии, но в дисциплине "Прыжки в длину".

Бех-Романчук, для которой это был первый турнир после карантинной паузы, показала результат 6.76 метра в пятом прыжке. Она остановилась лишь в одном сантиметре от золотой награды. В решающей попытке достигла отметки 6.72 м.

Теперь украинки переезжают в Стокгольм, где состоится дебютный этап Бриллиантовой лиги уже 23 августа.

Достижения Анны Рыжиковой: главное