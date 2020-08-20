Українська легкоатлетка Анна Рижикова взяла участь у престижних змаганнях в Угорщині – "Меморіалі Іштвана Дьюлаї". Анна здобула срібну нагороду.

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується у бігу з бар'єрами, фінішувала на дистанції 400 метрів із результатом 55,86 секунди, інформує Worldathletics.

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Феєричний початок від українок

Українка поступилась лише представниці Нідерландів Фемке Бол, її результат – 54,67. Рижикова програла суперниці прикру 1,19 секунди.

Трійку призерів замкнула канадська легкоатлетка Сейдж Вотсон – 56,29.

У своїх соцмережах дівчина вже поділилась радісною новиною.

Додамо, що інша українка Марина Бех-Романчук теж здобула "срібло" змагань в Угорщині, але у дисципліні стрибках у довжину.

Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку. Вона зупинилась лише у одному сантиметрі від золотої нагороди. У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.

Тепер українки переїжджають у Стокгольм, де відбудеться дебютний етап Діамантової ліги вже 23 серпня.

Досягнення Анни Рижикової: головне