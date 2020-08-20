Легкоатлетка Рижикова – срібна призерка турніру в Угорщині
Українська легкоатлетка Анна Рижикова взяла участь у престижних змаганнях в Угорщині – "Меморіалі Іштвана Дьюлаї". Анна здобула срібну нагороду.
Українська легкоатлетка, яка спеціалізується у бігу з бар'єрами, фінішувала на дистанції 400 метрів із результатом 55,86 секунди, інформує Worldathletics.
Оце так: Левченко виграла золото на турнірі в Польщі та перервала переможну серію Магучіх
Феєричний початок від українок
Українка поступилась лише представниці Нідерландів Фемке Бол, її результат – 54,67. Рижикова програла суперниці прикру 1,19 секунди.
Трійку призерів замкнула канадська легкоатлетка Сейдж Вотсон – 56,29.
У своїх соцмережах дівчина вже поділилась радісною новиною.
Додамо, що інша українка Марина Бех-Романчук теж здобула "срібло" змагань в Угорщині, але у дисципліні стрибках у довжину.
Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку. Вона зупинилась лише у одному сантиметрі від золотої нагороди. У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.
Тепер українки переїжджають у Стокгольм, де відбудеться дебютний етап Діамантової ліги вже 23 серпня.
Досягнення Анни Рижикової: головне
- Анна – переможниця Універсіади 2011 року на дистанції 400 м з бар'єрами, а також у 2013 році здобула срібну нагороду змагань.
- На чемпіонаті Європи двічі підіймалась на п'єдестал. Спершу у 2012 році у Фінляндії виборола бронзу, а вже через два роки у Цюриху посіла друге місце.
- Європейські ігри 2019 року стали дуже вдалими для українки. Вона двічі підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу у Мінську. Золоту медаль здобула у змішаній естафеті 4х400 м, а також у команді (DNA). DNA – динамічна нова легка атлетика.