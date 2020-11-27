После выборов нового президента "Барселоны" стадион команды "Камп Ноу" может получить новое название. Один из кандидатов на пост главы Эмили Руссо хочет переименовать арену в честь Лионеля Месси.

Название домашней арены каталонской "Барселоны" может измениться. Как сообщает Goal, если Эмили Руссо займет пост, то проведет референдум, чтобы изменить название стадиона "Камп Ноу" в честь звезды клуба Лео Месси.

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Стадион в честь звезды

Не станет препятствием и то, что действующий контракт аргентинца истекает в этом году и он может покинуть клуб. По словам Руссо, Лионель сделал большой вклад в развитие команды, поэтому заслуживает уважения, даже если больше не сыграет за "сине-гранатовых".

Отметим, что летом игрок хотел покинуть каталонский клуб. Лео не устраивало руководство команды во главе с президентом Бертомеу, который уже покинул пост. В контракте аргентинца был пункт, который позволял досрочно покинуть "Барселону". Однако в клубе отказали ему, заявив, что он обратился поздно.

Для тех, кто хотел подписать Месси, "Барселона" выставила ценник в 700 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте аргентинского нападающего. Одним из тех, кто проявляет наибольший интерес к Лео, является английский "МанСити". Они готовы предложить сделку нападающему в 2021 году.

Также назначение нового наставника Рональда Кумана повлияло на судьбу Месси в клубе. Он дал полную свободу аргентинцу. Лидер команды может чувствовать себя "свободным художником", может не возвращаться отрабатывать в обороне, а также капитанская повязка осталась за звездным форвардом.