Лионель Месси может перебраться в "Манчестер Сити". Если это удастся воплотить, у боссов английского клуба готов целый план на следующие 10 лет.

Английский "Манчестер Сити" входит в холдинг City Football Group. Кроме него, там еще девять клубов в разных уголках мира. В случае подписания контракта Месси из "Манчестер Сити", в City Football Group уже есть план на следующие 10 лет как использовать аргентинца, пишет The Times.

Сначала Месси будет выступать за "Манчестер Сити" в течение нескольких сезонов. А после этого сможет продолжить выступления в одном из других клубов, входящих в этот холдинг.

В собственности City Football Group находятся 10 футбольных клубов "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Мумбаи Сити" (Индия), "Йокогама Ф. Маринос" (Япония), "Монтевидео Сити Торки" (Уругвай), "Жирона" (Испания), "Труа" (Франция), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Ломмел" (Бельгия).

Уже после окончания карьеры Месси будет послом "Манчестер Сити".

Английская команда стремится подписать Месси, ведь в клубе считают, что это позволит повысить доходы от рекламных контрактов. Кроме того, это упростит им переговоры с другими топовыми футболистами по переходу трансфера.

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Переход Месси в "Манчестер Сити" может состояться уже в январе 2021 года.

Месси уже пытался покинуть "Барселону" летом 2020 года. Но ему не удалось об этом договориться с руководством клуба. В "Барселоне" заявили, что готовы отпустить Месси только за сумму, которая прописана в его соглашении – 700 миллионов евро.