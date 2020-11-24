Владельцы "МанСити" разработали 10-летний план на случай подписания Месси
Лионель Месси может перебраться в "Манчестер Сити". Если это удастся воплотить, у боссов английского клуба готов целый план на следующие 10 лет.
Английский "Манчестер Сити" входит в холдинг City Football Group. Кроме него, там еще девять клубов в разных уголках мира. В случае подписания контракта Месси из "Манчестер Сити", в City Football Group уже есть план на следующие 10 лет как использовать аргентинца, пишет The Times.
Сначала Месси будет выступать за "Манчестер Сити" в течение нескольких сезонов. А после этого сможет продолжить выступления в одном из других клубов, входящих в этот холдинг.
Уже после окончания карьеры Месси будет послом "Манчестер Сити".
Английская команда стремится подписать Месси, ведь в клубе считают, что это позволит повысить доходы от рекламных контрактов. Кроме того, это упростит им переговоры с другими топовыми футболистами по переходу трансфера.
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Переход Месси в "Манчестер Сити" может состояться уже в январе 2021 года.
Месси уже пытался покинуть "Барселону" летом 2020 года. Но ему не удалось об этом договориться с руководством клуба. В "Барселоне" заявили, что готовы отпустить Месси только за сумму, которая прописана в его соглашении – 700 миллионов евро.
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