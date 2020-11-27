Після виборів нового президента "Барселони" їх стадіон "Камп Ноу" може отримати нову назву. Один з кандидатів на пост очільника Емілі Руссо хоче перейменувати арену на честь Ліонеля Мессі.

Назва домашньої арени каталонської "Барселони" може зазнати змін у своїй назві. Як повідомляє Goal, якщо Емілі Руссо обійме посаду, то проведе референдум, щоб змінити назву стадіону "Камп Ноу" на честь зірки клубу Лео Мессі.

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Стадіон на честь зірки

Не стане перешкодою й те, що чинний контракт аргентинця спливає цього року та він може покинути клуб. За словами Руссо, Ліонель зробив великий вклад у розвиток команди, тому заслуговує на повагу навіть, якщо більше не зіграє за "синьо-гранатових".

Наголосимо, що влітку гравець хотів покинути каталонський клуб. Лео не влаштовувало керівництвом команди на чолі президентом Бертомеу, який вже покинув посаду. У контракті аргентинця був пункт, який дозволяв достроково покинути "Барселону". Однак у клубі відмовили йому, заявивши, що він звернувся запізно.

Для тих, хто хотів підписати Мессі, "Барселона" виставила цінник у космічні 700 мільйонів євро. Така сума відступних прописана у контракті аргентинського нападника. Одним з тих, хто проявляє найбільший інтерес до Лео є англійський "МанСіті". Вони готові запропонувати угоду нападнику у 2021 році.

Також призначення нового наставника Рональда Кумана вплинула на долю Мессі у клубі. Він дав повну свободу аргентинцю. Лідер команди може відчувати себе "вільним художником", може не повертатись відпрацьовувати в обороні, а також капітанська пов'язка залишилась за зірковим форвардом.