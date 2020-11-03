"Манчестер Сити" планирует предложить Месси контракт в январе 2021 года
Лионель Месси может стать игроком "Манчестер Сити". Английский клуб может предложить ему контракт в январе 2021 года.
Все из-за того, что у Месси летом 2021 года истекает контракт с "Барселоной". По правилам, другая команда имеет право предложить ему предварительный контракт за шесть месяцев до окончания предыдущего соглашения. Именно этим и хочет воспользоваться "Манчестер Сити" в январе 2021 года. Таким образом Месси перейдет в стан "горожан" бесплатно летом, сообщает The Telegraph.
Также: Трансферная "Бимба": Милевский ведет переговоры с клубом из села
Преимуществом на стороне "Манчестер Сити" также будет то, что "Барселона" осталась без президента клуба. Новые выборы запланированы на март 2021 года. И до сих пор клуб не сможет согласовать новый контракт с Месси.
- Напомним, Месси планировал покинуть "Барселону" еще летом 2020 года. Ведь у него в контракте был пункт, который давал такое право. Однако в клубе отказали ему, заявив, что он обратился поздно.
- Для тех, кто хотел подписать Месси, "Барселона" выставила ценник в 700 миллионов евро. такая сумма отступных прописана в контракте аргентинского нападающего.
Поделиться новостью